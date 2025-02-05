Президент: страны Балтии готовы отключиться от сети БРЭЛЛ, но нельзя исключать провокаций

Он отметил, что органы безопасности Латвии и других стран находятся в состоянии повышенной готовности, как и учреждения и предприятия, отвечающие за электроснабжение.

Ринкевич отметил, что ему понятны опасения, однако это событие является важнейшим шагом к укреплению безопасности Латвии после отказа от российских газа и нефти. Президент подчеркнул, что важно работать над тем, чтобы независимость Латвии укреплялась и в сфере электроэнергетики.

"Это был долгий и довольно сложный путь, но теперь мы находимся в завершающей стадии", - сказал президент.

По словам Ринкевича, еще следует ожидать дезинформационных кампаний и возможных провокационных "выходок", однако меры, которые предпринимаются для укрепления независимости в сфере энергетики, крайне важны.

Силиня со своей стороны отметила, что во время переходного процесса в обеспечении безопасности будут задействованы Национальные вооруженные силы и Земессардзе.

Премьер-министр сообщила, что сегодня проходит одно из завершающих совещаний представителей различных служб в Кабинете министров, на котором будет обсуждаться готовность к отключению.