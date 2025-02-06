Участники передачи "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 обсудили, почему в Латвии идет медленно реновация многоквартирных домов. Об этом сообщает портал LSM+.
Почему в Латвии медленно реновируют жилье? Мнение специалистов
Нора Григане-Грисле, представитель Ассоциации товариществ собственников квартир Mājoklis поделилась мнением, почему ренованция идем медленно.
"Деньги - очень важный вопрос. Даже те, кто могут платить, испытывают кое-какие трудности", - сказала Нора Григане-Грисле.
Отчасти причина кроется в глубоко укоренившемся недоверии, добавила Нора Григане-Грисле.
"Чисто психологически недоверие. Оберут, обманут, разденут до нитки, загонят в кредит", - отметила она, ссылаясь на свой опыт модерирования крупной Facebook-группы, посвященной вопросам коммунального хозяйства.
Янис Узуленс, глава юридического бюро Jurisconsultus считает, что причины в незнании людьми ситуации.
"С этим надо работать. Надо объяснять. Самый лучший аргумент - это цифры.
(..) И это медленно приводит к людей к пониманию, что хорошо, я по кредиту заплачу столько, но на отоплении сэкономлю столько. И это уже приводит к нормальному общению", - сказал он.
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