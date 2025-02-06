Почему в Латвии медленно реновируют жилье? Мнение специалистов

"Деньги - очень важный вопрос. Даже те, кто могут платить, испытывают кое-какие трудности", - сказала Нора Григане-Грисле.

Реновация в Латвии. Так ли это выгодно на самом деле? Изучаем на примерах

"С этим надо работать. Надо объяснять. Самый лучший аргумент - это цифры.

(..) И это медленно приводит к людей к пониманию, что хорошо, я по кредиту заплачу столько, но на отоплении сэкономлю столько. И это уже приводит к нормальному общению", - сказал он.