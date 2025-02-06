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Почему в Латвии медленно реновируют жилье? Мнение специалистов

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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом Фото: Ieva Čīka/LETA

Участники передачи "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 обсудили, почему в Латвии идет медленно реновация многоквартирных домов. Об этом сообщает портал LSM+.

Нора Григане-Грисле, представитель Ассоциации товариществ собственников квартир Mājoklis поделилась мнением, почему ренованция идем медленно.

"Деньги - очень важный вопрос. Даже те, кто могут платить, испытывают кое-какие трудности", - сказала Нора Григане-Грисле.

Отчасти причина кроется в глубоко укоренившемся недоверии, добавила Нора Григане-Грисле.

"Чисто психологически недоверие. Оберут, обманут, разденут до нитки, загонят в кредит", - отметила она, ссылаясь на свой опыт модерирования крупной Facebook-группы, посвященной вопросам коммунального хозяйства.

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Янис Узуленс, глава юридического бюро Jurisconsultus считает, что причины в незнании людьми ситуации.

"С этим надо работать. Надо объяснять. Самый лучший аргумент - это цифры.

(..) И это медленно приводит к людей к пониманию, что хорошо, я по кредиту заплачу столько, но на отоплении сэкономлю столько. И это уже приводит к нормальному общению", - сказал он.

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