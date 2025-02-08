Тесты на стабильность частоты в странах Балтии прошли успешно

В субботу вечером общее производство электроэнергии в странах Балтии за час составило приблизительно 3200 МВт, а общее потребление - примерно 3400 МВт.

В воскресенье утром будут проведены тесты по регулированию напряжения, которые, как обещает Augstsprieguma tīkls, потребители не ощутят, как и все сегодняшние процессы в электросетях. Присоединение энергосистемы Балтии к европейской системе запланировано на 14 часов воскресенья.

Как сообщалось, Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркнула, что продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, считают в полиции.

Отключение стран Балтии от российской электросети произошло утром в субботу и прошло успешно.

В момент, когда синхронизация будет завершена, Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, охватывающей более 400 млн потребителей в 26 странах. До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.

Присоединение к европейской сети обеспечит независимый, стабильный и надежный контроль частоты в электросетях Балтии, а также повысит энергетическую безопасность в регионе, пояснили в AST.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!