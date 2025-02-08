Тесты на стабильность частоты электросетей после отключения стран Балтии от российской электросети и в процессе подготовки к подключению к единой европейской сети прошли успешно, сообщила агентству LETA ответственное за процесс Augstsprieguma tīkls.
Тесты на стабильность частоты в странах Балтии прошли успешно
По информации компании, электросистемы Эстонии, Латвии и Литвы продолжают обеспечивать свою работу независимо - в "островном режиме", то есть сейчас балтийские электросети отключены от российской сети, а к европейской сети еще не подключены. Операторы систем передачи Балтии обеспечивают стабильную и надежную работу сети, поддерживая баланс между потреблением и генерацией (производством) для регулирования частоты.
В рамках тестов операторы системы передачи электроэнергии 8 февраля провели в странах Балтии тесты на стабильность частоты, которые в субботу вечером успешно завершились. Такие испытания на стабильность частоты проводятся для проверки возможности обеспечения устойчивости сети.
В ходе испытаний были включены и отключены генераторы электроэнергии, а также отслеживалось влияние этих действий на частоту в системе. Кроме того, во время теста на короткое время отключился и позже снова подключился комплекс Электренской электростанции в Литве.
"Система отреагировала на незапланированное отключение так же успешно, как и в других тестах, и подача электроэнергии осталась стабильной. Это можно считать дополнительным показателем, свидетельствующим о готовности операторов стран Балтии управлять системой", - отмечает Augstsprieguma tīkls.
В субботу вечером общее производство электроэнергии в странах Балтии за час составило приблизительно 3200 МВт, а общее потребление - примерно 3400 МВт.
В воскресенье утром будут проведены тесты по регулированию напряжения, которые, как обещает Augstsprieguma tīkls, потребители не ощутят, как и все сегодняшние процессы в электросетях. Присоединение энергосистемы Балтии к европейской системе запланировано на 14 часов воскресенья.
Как сообщалось, Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркнула, что продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, считают в полиции.
Отключение стран Балтии от российской электросети произошло утром в субботу и прошло успешно.
В момент, когда синхронизация будет завершена, Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, охватывающей более 400 млн потребителей в 26 странах. До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.
Присоединение к европейской сети обеспечит независимый, стабильный и надежный контроль частоты в электросетях Балтии, а также повысит энергетическую безопасность в регионе, пояснили в AST.
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