В странах Балтии проводятся плановые тесты по регулированию напряжения в электросетях

Электроэнергетические системы Эстонии, Латвии и Литвы продолжают обеспечивать свою работу в независимом, "островном" режиме. Испытание на изолированное функционирование проводится в соответствии с планом.

В воскресенье, на втором этапе теста на изолированную работу, операторы систем передачи Балтии проводят испытания регулировки напряжения для проверки возможностей обеспечения стабильности сети. Augstsprieguma tīkls обещает, что потребители этого не ощутят.

Присоединение к европейской энергосистеме запланировано на 14:00.

Общее потребление Балтии сейчас составляет примерно 3200 мегаватт (МВт), генерация - приблизительно 2800 МВт.

В Государственной полиции подчеркивают, что в связи с планируемым подключением стран Балтии к общей европейской энергосети в эту ночь не было зафиксировано инцидентов, в которых бы потребовалось чрезвычайное вмешательство стражей порядка.

Ранее сообщалось, что страны Балтии сегодня подключатся к единой европейской энергосети.

Техническое задание по переключению выполнят операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.

Операторы систем передачи Балтии готовились к этому проекту более 15 лет, вложив масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры передачи, ее укрепление и приобретение новых технологий, необходимых для надежной работы электроэнергетических систем.

В субботу страны Балтии отключились от российской сети, и сутки их электроэнергетические системы работают в изолированном режиме. Сегодня через литовско-польское соединение страны Балтии подключатся к единой европейской электросети.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!