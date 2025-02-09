Ляйен: подключение к единой энергосети Европы - это свобода от угроз и шантажа

"Сегодня мы создаем историю. Мы соединяем страны Балтии с европейской электросетью. Демонтируются электролинии, которые соединяли нас с Беларусью и Россией. Эта смена линий электропередач, которые соединяли вас с враждебными соседями, станет прошлым", - заявила Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Это свобода от угроз, шантажа", - добавила она, подчеркнув, что страны Балтии задолго до вторжения России в Украину предупреждали Евросоюз (ЕС) о том, "что российский газ имеет скрытую цену зависимости".

"Теперь весь ЕС постепенно отказывается от ископаемого топлива России - это новая эра", - сказала Ляйен.

По ее словам, сегодня нужно говорить не только об экономической, но и о более широкой безопасности - всего континента, и недавние повреждения, нанесенные подводным кабелям в Балтийском море, - это то, что нельзя игнорировать.

"ЕС и НАТО теперь должны действовать так, чтобы дополнять друг друга", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она указала, что в охране критической инфраструктуры ЕС приоритетами должны быть профилактика, прокладка новых кабелей, диверсификация и выявление угроз, а также быстрое реагирование на них и их устранение.

"Теперь пришло время взять нашу оборону и безопасность в свои руки", - отметила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, страны Балтии в воскресенье днем успешно завершили тесты по регулированию напряжения и синхронизации и подключились к единой энергосети Европы.

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