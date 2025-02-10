Годовая инфляция в Латвии в январе снизилась до 3%. Есть ли товары, которые стали дешевле?

В группе "Здравоохранение" цены за месяц выросли на 0,8%. Дороже стали стоматологические услуги и услуги специалистов. Средний уровень цен на фармацевтическую продукцию увеличился на 0,3%.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 0,4 %, в основном за счет снижения цен на пассажирские авиаперевозки. Снизились цены на автомобильный пассажирский транспорт, а также на подержанные автомобили. Цены на топливо выросли на 3,4%, при этом дизельное топливо подорожало на 3,6%, бензин - на 1,7%, а сжиженный газ - на 11,8%.

В группе "Разные товары и услуги" цены за месяц выросли на 1,4%. Наибольший вклад в рост цен в этой группе внесло увеличение платы за выдачу документов, удостоверяющих личность. Товары личной гигиены и косметические средства стали дороже, в основном в связи с окончанием акций.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на крепкие алкогольные напитки, телевидение, услуги для отдыха и спорта. Снизились цены на гостиничные услуги, товары для уборки и ухода за домом, пакетные услуги отдыха и цветы.