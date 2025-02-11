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Видео Снести или сохранить? Рижане обеспокоены трущобами на улице Стабу

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Здание на улице Стабу
Здание на улице Стабу Фото: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments

Житель района улицы Авоту обеспокоен трущобами на улице Стабу, которые видны из окна его квартиры. Его опасения разделяют и другие жители микрорайона. Деревянное здание на улице Стабу, 113, похоже, не соответствует нормам безопасности и используется в качестве места для посиделок любителей алкоголя, сообщает передача Bez Tabu.

Непонятно, пострадало ли здание в огне или оно просто до сих пор не закончено.

Опрошенная передачей прохожая отметила, что в здании периодически развлекаются подростки.

В свою очередь другой местный житель рассказал, что из здание вынесли бывшие в нем окна.

Здание имеет статус деградирующего с 2016 года, и владелец не представил необходимую документацию для приведения его в порядок.

Владелец здания, против которого начато несколько судебных процессов, считает, что в "торможении" благоустройства здания виновен Rīgas namu pārvaldnieks и что здание необходимо сохранить.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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