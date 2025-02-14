Вырастут ли вместе с ценами на газ и тарифы на отопление?

По его словам, ощутить связь между мировыми ценами на газ и тарифами на тепло будет ощутима, но не в этом отопительном сезоне. Связано это с тем, что газ закупался заранее, еще в прошлом году, и по старым ценам. Не ожидается скачка тарифа и осенью, однако нынешний рост цен скажется на тарифах в следующем году отметил Витолиньш.

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Он также подчеркнул, что многие компании отказались от газа и перешли на щепу, которая стоит значительно дешевле.

"Вопрос "Будет ли газ?" перед нами не стоит. Есть вопрос: "Сколько он будет стоить и сможем ли мы "поймать" самую низкую цену для следующего отопительного сезона?" - сказал Витолиньш.

Что касается прогнозов, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения отметил, что сейчас цены стабилизировались, конечно, небольшие колебания возможны, но сильных скачков цен не ожидается.

Кроме того, Витолиньш рассказал, что у жителей может сложиться впечатление, что тарифы выросли, уже при получении счетов за февраль, но это не так: "Просто февраль - традиционно самый холодный месяц, когда топлива расходуется больше всего".

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