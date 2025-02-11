В Европе взлетели цены на газ, но запасов пока хватает

Так, на бирже ICE контракт на газ с запланированной на март поставкой ненадолго вырос в цене до 58,65 евро за мегаватт-час. В последний раз дороже он стоил в апреле 2023 года - 58,19 евро за мегаватт-час.

Как подчеркивает LSM+, причин для этого несколько: во-первых, аналитики отмечают погоду, так как похолодание привело к росту потребления газа, а слабый ветер - к снижению выработки ветряных электростанций, во-вторых - отключение последнего наземного трубопровода, по которому Россия поставляла газ в Европу.

Эксперты Bloomberg в своем обзоре отмечают, что Европа, возможно, стоит на пороге нового кризиса. Это связано с тем, что газохранилища заполнялись в середине года, когда цены были значительно ниже, поэтому энергия оттуда обходится дешевле, однако рано или поздно использованные объемы придется восполнять, и не известно, опустятся ли к тому моменту цены.

По данным Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE), в данный момент средние запасы газа по Евросоюзу составляют 49% от максимума. Однако в Латвии дела обстоят чуть лучше - Инчукалнское газохранилище заполнено на 53%, и этого достаточно на покрытие отопительного сезона.

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