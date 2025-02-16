Поиск новых руководителей для Rail Baltica в Латвии обойдется в 10 тысяч евро

EDzL является государственным предприятием, 100% акций которого принадлежат Латвии. Его уставный капитал составляет 4,445 миллиона евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейского стандарта (ширина колеи - 1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши. Это позволит интегрировать страны Балтии в общеевропейскую железнодорожную сеть. Планируется возведение новой магистрали длиной 870 километров, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.

По последним данным RB Rail, первая очередь Rail Baltica в странах Балтии может обойтись в 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда придется на Латвию. Однако за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 400 миллионов евро, а также сокращение других расходов.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в 2017 году аналогичная оценка прогнозировала сумму в 5,8 миллиарда евро.

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