Кадровая компания SIA Human Source проведет отбор двух новых членов правления латвийского предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственного за реализацию проекта Rail Baltica. Стоимость контракта составит 10 350 евро без учета налога на добавленную стоимость (PVN), следует из данных Электронной системы закупок (EIS).
Поиск новых руководителей для Rail Baltica в Латвии обойдется в 10 тысяч евро
На конкурс, объявленный EDzL, подали заявки шесть претендентов. Победителем была выбрана Human Source, чей вариант был признан наиболее экономически выгодным.
В тендере также участвовали:
- SIA Pedersen&Partners с предложением на 48 000 евро без НДС,
- SIA Fontes Executive Search (18 000 евро без НДС),
- SIA My HR (13 555 евро без НДС),
- SIA Astral Executive Search (12 879 евро без НДС),
- SIA Eiro personāls (12 000 евро без НДС).
По условиям контракта, Human Source должна провести отбор кандидатов в соответствии с техническими требованиями, заявкой исполнителя, требованиями держателя капитала и регламентом номинационной комиссии.
Ранее сообщалось, что в конце апреля прошлого года свои посты покинули председатель правления EDzL Каспарс Вингрис и член правления Арнис Сталтманис.
3 мая исполняющим обязанности председателя правления был назначен бывший руководитель латвийского филиала балтийского совместного предприятия RB Rail Эрик Дилев, а 9 мая временным членом правления стала Байба Зауэре.
Как пояснили в Министерстве транспорта, оба временных руководителя будут исполнять свои обязанности до назначения постоянных членов правления, которых выберут в рамках публичного конкурса, проводимого в соответствии с нормативными актами.
EDzL является государственным предприятием, 100% акций которого принадлежат Латвии. Его уставный капитал составляет 4,445 миллиона евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейского стандарта (ширина колеи - 1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши. Это позволит интегрировать страны Балтии в общеевропейскую железнодорожную сеть. Планируется возведение новой магистрали длиной 870 километров, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.
По последним данным RB Rail, первая очередь Rail Baltica в странах Балтии может обойтись в 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда придется на Латвию. Однако за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 400 миллионов евро, а также сокращение других расходов.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в 2017 году аналогичная оценка прогнозировала сумму в 5,8 миллиарда евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!