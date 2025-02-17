Утром в понедельник, 17 февраля, путь в Украину начал организованный фондом "Предприниматели для мира" (Uzņēmēji mieram) и Государственной полицией конвой. В общей сложности украинским защитникам будет передано 30 автомобилей, в том числе 14 автомобилей Государственной полиции и транспорт Службы неотложной медицинской помощи, который включен в конвой впервые, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в программе Panorāma Латвийского телевидения.
Фото и видео ⟩ В Украину отправился очередной конвой: в том числе транспорт Госполиции и NMPD
"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свое государство", - сообщил начальник Госполиции.
Он указал, что в транспортных средствах подготовлена помощь - вода, водонепроницаемая спецодежда, продукты питания, а также другие поставленные коллегами и пожертвованные вещи.
Галерея: Сопровождение конвоя в Украину
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