Фото и видео В Украину отправился очередной конвой: в том числе транспорт Госполиции и NMPD

Утром в понедельник, 17 февраля, путь в Украину начал организованный фондом "Предприниматели для мира" (Uzņēmēji mieram) и Государственной полицией конвой. В общей сложности украинским защитникам будет передано 30 автомобилей, в том числе 14 автомобилей Государственной полиции и транспорт Службы неотложной медицинской помощи, который включен в конвой впервые, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в программе Panorāma Латвийского телевидения.