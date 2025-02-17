Пн, 17.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Фото и видео В Украину отправился очередной конвой: в том числе транспорт Госполиции и NMPD

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Конвой перед отправкой в Украину
Конвой перед отправкой в Украину Фото: Ieva Leiniša/LETA

Утром в понедельник, 17 февраля, путь в Украину начал организованный фондом "Предприниматели для мира" (Uzņēmēji mieram) и Государственной полицией конвой. В общей сложности украинским защитникам будет передано 30 автомобилей, в том числе 14 автомобилей Государственной полиции и транспорт Службы неотложной медицинской помощи, который включен в конвой впервые, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в программе Panorāma Латвийского телевидения.

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свое государство", - сообщил начальник Госполиции.

Он указал, что в транспортных средствах подготовлена помощь - вода, водонепроницаемая спецодежда, продукты питания, а также другие поставленные коллегами и пожертвованные вещи.

Галерея: Сопровождение конвоя в Украину

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх