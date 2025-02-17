Видео В Латвии все чаще замечают, что рыси ведут себя необычно

Житель Валмиерского края запечатлел на видеокамеру момент, когда рысь, заметив человека, не убегает, а спокойно садится и наблюдает за гостем.

"Это редкое, редкое поведение, конечно, но не невозможное. И я не думаю, что нужно сразу говорить о каких-то значительных изменениях в повадках. Причины этого могут быть самые разные", - говорит ведущий научный сотрудник Латвийского государственного научно-исследовательского института леса (Silava) Янис Озолиньш.

По его словам, возможно, рысь прячет добычу поблизости, а может быть, животное еще молодое и не имело плохого опыта общения с людьми. Возможно также, что рысь нездорова.

"Довольно часто к людям приходят больные, истощенные рыси, детеныши рыси. Было немало случаев, когда рысь приходила и заползала в дровяной сарай или сарай с сеном. Это детеныши рыси, которые, скорее всего, либо заблудились, либо потеряли мать. Если их не спасти, они умрут через несколько дней", - рассказал исследователь журналистам.

Вырубка лесов не мешает рысям - наоборот, предоставляет им больше возможностей для охоты. А в последние годы их все чаще можно увидеть и возле человеческого жилья. Исследователи объясняют, что это может быть вызвано любопытством, но иногда рыси могут представлять угрозу и для домашних животных.

"Были сообщения о том, что рыси пытались разломать клети с кроликами или даже преуспевали в этом. Наиболее осторожными следует быть владельцам домашних животных, особенно если во дворе свободно гуляют кошки или домашняя птица. Опыт других стран показывает, что и овцеводам нужно быть бдительными", - предупреждает Озолиньш.

Популяция рыси в Латвии стабильна, но отнести это животное к промысловым видам не планируется, так как оно находится в списке особо охраняемых. Хотя точный мониторинг давно не проводился, по оценкам экспертов, в наших лесах обитает от 600 до 900 рысей.

Видео: Сюжет LTV

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