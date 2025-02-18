4finance обжалует штраф в 285 000 евро за нарушение правил кредитования

PTAC обвинил компанию в недостаточном анализе платежеспособности клиентов, что квалифицируется как недобросовестная коммерческая практика.

По данным регулятора, 4finance выдавала кредиты потребителям, которые не соответствовали требованиям.

Если бы компания проверила всю информацию о финансовых обязательствах клиентов, некоторые из них не должны были получить займы.

Согласно Закону о защите прав потребителей, кредитные компании обязаны получать данные из всех кредитных информационных бюро.

В Латвии таких бюро два: AS Kredītinformācijas birojs и AS Crefo birojs.

Однако 4finance использовала данные только одного бюро - Crefo birojs, что является нарушением закона.

Представители 4finance утверждают, что компания всегда проводит тщательную проверку платежеспособности клиентов.

Наш принцип - качественное кредитование на основе строгой оценки платежеспособности", - заявили в компании.

"Мы уверены, что действуем в полном соответствии с законодательством".

Компания может подать апелляцию в Административный суд Латвии в течение месяца со дня вступления решения в силу, то есть до 10 марта 2025 года.

Несмотря на штраф, 2023 год оказался для компании прибыльным:

Оборот вырос на 34,4%, достигнув 35,4 млн евро,

Прибыль увеличилась на 27,9%, составив 15,4 млн евро.

4finance зарегистрирована в 2008 году.

Ее уставный капитал - 24,5 млн евро, а основной владелец - Эдгарс Дупатс.

Компания предоставляет потребительские кредиты, а также услуги в сфере управления и IT для группы компаний 4finance в Европе.

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