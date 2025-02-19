Заставит ли людей подорожание кофе отказаться от любимой привычки?

Кофе - это не просто напиток, а часть образа жизни и важный элемент корпоративной культуры в рабочих пространствах. В целом потребление кофе в бизнес-среде продолжает расти. Альтернатива кофе - чай, но он не догоняет лидера. В последние месяцы спрос на чай увеличился на 12%, но рост цен на него не является значительным.