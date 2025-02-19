В последние месяцы все чаще слышны новости о том, что цены на кофе продолжают расти и их увеличение начинает все ощутимее бить по кошелькам потребителей. Что этому способствует? Портал TVNET+ побеседовал с Томом Бергсом, исполнительным директором латвийской компании AS Hestio, которая, помимо прочего, занимается и производством кофе через свое дочернее предприятие SIA Auron Coffee Roastery.
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Заставит ли людей подорожание кофе отказаться от любимой привычки?
Кофе - это не просто напиток, а часть образа жизни и важный элемент корпоративной культуры в рабочих пространствах. В целом потребление кофе в бизнес-среде продолжает расти. Альтернатива кофе - чай, но он не догоняет лидера. В последние месяцы спрос на чай увеличился на 12%, но рост цен на него не является значительным.
Компании ищут новые способы удовлетворить потребности своих сотрудников. Например, крупные организации все чаще устанавливают в офисах кофемашины с несколькими отделениями для кофейных зерен. Это дает работникам возможность выбора: классический кофе, кофе без кофеина или разные сорта и способы обжарки.