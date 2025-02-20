Отмечайте Международный день омега-3 вместе с экспертами Möller's

Жирные кислоты омега-3 необходимы организму человека на протяжении всей жизни. Они важны для развития плода уже во время беременности, а также в период быстрого роста ребенка вплоть до позднего подросткового возраста. Омега-3 помогают поддерживать здоровье организма в зрелые годы и медленнее стареть, предотвращая риск развития в пожилом возрасте сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Для достижения благотворного эффекта необходимо ежедневно потреблять не менее 250 мг жирных кислот омега-3 ДГК и ЭПК. Организм не способен самостоятельно синтезировать омега-3, поэтому их можно получить только с пищей. Эти жирные кислоты содержатся в основном в морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, треска, сардины, тунец, а также в морских водорослях.

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Однако исследование*, проведенное компанией Möller's в апреле 2024 года, показало, что значительная часть жителей Латвии не употребляет рыбу в своем повседневном рационе. Почти 30% респондентов признали, что у них нет привычки регулярно готовить и есть рыбу, а 20% указали, что она слишком дорогая.

Möller's – эксперты в области омега-3 уже 170 лет