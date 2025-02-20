Отмечайте Международный день омега-3 вместе с экспертами Möller's
Омега-3: начало Твоего здоровья
Möller's – эксперты по омега-3 для Твоего здоровья
3 марта во всем мире отмечается Международный день омега-3, когда особое внимание уделяется благотворному влиянию жирных кислот омега-3 на здоровье человека – работу мозга, состояние сердечно-сосудистой системы, иммунитета, зрения и ментального здоровья. Основанный в Норвегии бренд Möller's уже 170 лет является экспертом в области омега-3, предлагая высококачественные продукты из рыбьего жира, производство которых основано на многовековых традициях и новейших научных достижениях.
Благоприятное влияние жирных кислот омега-3 на здоровье
Рыбий жир из печени трески люди начали употреблять в пищу уже более 1700 лет назад, когда он был важной частью рациона и товаром для торговли на севере Норвегии. В медицинских целях жир печени трески, богатый жирными кислотами омега-3, начали использовать в 18-м веке, первоначально применяя для лечения ревматизма.
Сегодня благотворное влияние жирных кислот омега-3 на здоровье человека всесторонне и научно доказано. Жирные кислоты омега-3 – докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентоеновая кислота (ЭПК) – необходимы для нормального развития мозга и сохранения здоровья на протяжении всей жизни, оказывая значительное влияние на когнитивные способности и психическое здоровье. Они также незаменимы для здоровья сердечно-сосудистой системы, так как нормализуют уровень холестерина, поддерживают здоровье сосудов, снижают уровень триглицеридов и помогают снизить повышенное артериальное давление. Кроме того, доказано, что жирные кислоты омега-3 необходимы для нормальной деятельности иммунной системы, так как уменьшают воспалительные процессы в организме и помогают ему эффективнее бороться с вирусами и инфекциями.
Жирные кислоты омега-3 необходимы организму человека на протяжении всей жизни. Они важны для развития плода уже во время беременности, а также в период быстрого роста ребенка вплоть до позднего подросткового возраста. Омега-3 помогают поддерживать здоровье организма в зрелые годы и медленнее стареть, предотвращая риск развития в пожилом возрасте сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.
Для достижения благотворного эффекта необходимо ежедневно потреблять не менее 250 мг жирных кислот омега-3 ДГК и ЭПК. Организм не способен самостоятельно синтезировать омега-3, поэтому их можно получить только с пищей. Эти жирные кислоты содержатся в основном в морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, треска, сардины, тунец, а также в морских водорослях.
Однако исследование*, проведенное компанией Möller's в апреле 2024 года, показало, что значительная часть жителей Латвии не употребляет рыбу в своем повседневном рационе. Почти 30% респондентов признали, что у них нет привычки регулярно готовить и есть рыбу, а 20% указали, что она слишком дорогая.
Möller's – эксперты в области омега-3 уже 170 лет
Промысел трески и добыча рыбьего жира из ее печени в промышленных масштабах начали развиваться в Норвегии, особенно на Лофотенских островах, еще в 12-м веке, а в 1854 году произошел крупный технологический прорыв, когда норвежский фармацевт Петер Мёллер изобрел инновационный метод паровой экстракции жира, позволяющий сохранять его питательную ценность и аромат. В том же году Мёллер основал три завода по производству жира из печени трески, что послужило началом бренда Möller's.
С тех пор Möller’s стал ведущим производителем рыбьего жира из печени трески в Норвегии, предлагая покупателям широкий ассортимент продуктов с омега-3, которые подходят для обогащения рациона с первых месяцев жизни до глубокой старости.
Möller's предлагает и жидкий рыбий жир из печени трески, в том числе с различными натуральными вкусами, и в капсулах, которые особенно подойдут тем, кто не любит вкус рыбы. Также разработаны продукты с омега-3 специально для детей – чистейший жир печени трески для малышей с 4 месяцев и мягкие, вкусные желейные рыбки Möller's Junior для детей от 3 лет.
Предлагаемые Möller's продукты омега-3 – это отличная альтернатива повседневному употреблению рыбы и удобный способ оптимально дополнить свой ежедневный рацион ценными жирными кислотами омега-3, чтобы позаботиться о своем здоровье на протяжении всей жизни.
* Исследование по заказу Möller's было проведено компанией Havas, которая опросила в ходе онлайн-опроса 1000 жителей Латвии разного возраста, пола и национальности из разных городов страны.