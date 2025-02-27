Дело убийцы и каннибала Джо Метени - один из самых ужасающих случаев необузданного зла и безжалостного расчета в истории современной преступности. Метени был арестован в декабре 1996 года и быстро признался в череде убийств, но не это стало главной причиной, сделавшей злодея печально известным. Его методы избавления от трупов заставили большинство людей съежиться от отвращения. А если бы вы оказались его клиентом...
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Готов отправиться в ад. Убийца, который кормил людей бургерами из человеческого мяса
Метени без колебаний рассказал полиции, с какой жестокостью он убивал и расчленял бездомных и проституток. Вскоре он признался в непостижимом, а именно в том, что продавал мясо своих жертв доверчивым людям и сам питался им.