Готов отправиться в ад. Убийца, который кормил людей бургерами из человеческого мяса

Дело убийцы и каннибала Джо Метени - один из самых ужасающих случаев необузданного зла и безжалостного расчета в истории современной преступности. Метени был арестован в декабре 1996 года и быстро признался в череде убийств, но не это стало главной причиной, сделавшей злодея печально известным. Его методы избавления от трупов заставили большинство людей съежиться от отвращения. А если бы вы оказались его клиентом...