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Готов отправиться в ад. Убийца, который кормил людей бургерами из человеческого мяса

Перевод: rus.tvnet.lv
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Джо Метени
Джо Метени Фото: Morbidiology / Facebook

Дело убийцы и каннибала Джо Метени - один из самых ужасающих случаев необузданного зла и безжалостного расчета в истории современной преступности. Метени был арестован в декабре 1996 года и быстро признался в череде убийств, но не это стало главной причиной, сделавшей злодея печально известным. Его методы избавления от трупов заставили большинство людей съежиться от отвращения. А если бы вы оказались его клиентом...

Метени без колебаний рассказал полиции, с какой жестокостью он убивал и расчленял бездомных и проституток. Вскоре он признался в непостижимом, а именно в том, что продавал мясо своих жертв доверчивым людям и сам питался им.

Полиция впервые заподозрила, что Джо Метени был убийцей, в 1995 году, когда двое бродяг были жестоко убиты возле приюта для бездомных. Считалось, что Метени убил их топором, но в итоге он был оправдан.

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