Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала внедрение системы интернет-подключения Starlink от SpaceX на своих самолетах, сообщили представители airBaltic.
Фото ⟩ airBaltic начала внедрение интернета Starlink на своих самолетах
Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству LETA сообщил, что первый самолет с интернетом уже совершил тестовый полет, а в пятницу, 21 февраля, состоится первый рейс с пассажирами.
По его словам, в настоящее время Starlink установлен на одном самолете, на следующей неделе системой оснастят еще один. Затем оборудование постепенно будет устанавливаться на остальные воздушные суда: к лету интернет появится в половине флота (25 самолетов), а к концу года - на всех самолетах.
На вопрос о стоимости установки Starlink на самолеты Гаусс ответил, что не может раскрыть конкретную сумму, но отметил, что "это стоит столько же, сколько оснащение самолетов интернетом с использованием более старых систем".
Он пояснил, что эта сумма входит в стоимость самолета. Если бы авиакомпания заказывала воздушные суда с Starlink с завода, то эта сумма уже была бы включена в цену. Однако теперь это дополнительные расходы. При этом пассажирам за интернет платить не придется.
Отвечая на вопрос о возможном оснащении самолетов USB-портами для зарядки устройств, Гаусс отметил, что это проект на будущее. В настоящее время зарядные порты недоступны, но в перспективе появятся. Точных сроков реализации пока нет.
На вопрос о том, целесообразны ли такие инвестиции в условиях работы авиакомпании с убытками, Гаусс ответил, что это часть бизнес-плана.
"Авиакомпания растет с каждым годом, мы сейчас проводим IPO. Все инвестиции запланированы в соответствии с нашим бизнес-планом. Все расходы предусмотрены", - сказал он, подчеркнув, что это позволит заявить, что "airBaltic использует самые современные технологии в мире".
Гаусс рассказал, что на первом этапе airBaltic будет отправлять пассажирам электронные письма с информацией о наличии интернета на их рейсе. Также объявление будет сделано на борту. Когда вся флотилия будет оснащена интернетом, пассажиров уведомлять отдельно уже не будут.
Отвечая на вопрос о том, состоится ли IPO airBaltic в этом году, Гаусс заявил, что его мечта - вывести компанию на биржу в мае. "Мы сделали всю предварительную работу. Не вижу препятствий для IPO", - подчеркнул он, добавив, что если IPO не состоится в мае, то пройдет позже.
В январе 2023 года airBaltic объявила, что весь ее флот Airbus A220-300 будет оснащен системой интернет-подключения Starlink.
Также в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic на сумму 14 миллионов евро. В обмен на вложенные средства Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей 10% долю в компании. Позже, после возможного IPO airBaltic, эта акция будет преобразована в обычные акции.
После IPO размер доли Lufthansa Group будет зависеть от рыночной цены акций. Сделка также предусматривает, что после IPO Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic.
Для завершения сделки необходимо одобрение Федерального картельного управления Германии (Bundeskartellamt).
Галерея: Презентация интернета Starlink в airBaltic
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