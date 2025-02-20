Фото airBaltic начала внедрение интернета Starlink на своих самолетах

На вопрос о том, целесообразны ли такие инвестиции в условиях работы авиакомпании с убытками, Гаусс ответил, что это часть бизнес-плана.

"Авиакомпания растет с каждым годом, мы сейчас проводим IPO. Все инвестиции запланированы в соответствии с нашим бизнес-планом. Все расходы предусмотрены", - сказал он, подчеркнув, что это позволит заявить, что "airBaltic использует самые современные технологии в мире".

Гаусс рассказал, что на первом этапе airBaltic будет отправлять пассажирам электронные письма с информацией о наличии интернета на их рейсе. Также объявление будет сделано на борту. Когда вся флотилия будет оснащена интернетом, пассажиров уведомлять отдельно уже не будут.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли IPO airBaltic в этом году, Гаусс заявил, что его мечта - вывести компанию на биржу в мае. "Мы сделали всю предварительную работу. Не вижу препятствий для IPO", - подчеркнул он, добавив, что если IPO не состоится в мае, то пройдет позже.

В январе 2023 года airBaltic объявила, что весь ее флот Airbus A220-300 будет оснащен системой интернет-подключения Starlink.

Также в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic на сумму 14 миллионов евро. В обмен на вложенные средства Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей 10% долю в компании. Позже, после возможного IPO airBaltic, эта акция будет преобразована в обычные акции.

После IPO размер доли Lufthansa Group будет зависеть от рыночной цены акций. Сделка также предусматривает, что после IPO Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic.

Для завершения сделки необходимо одобрение Федерального картельного управления Германии (Bundeskartellamt).

Галерея: Презентация интернета Starlink в airBaltic

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