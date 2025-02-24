Для всех любителей животных: что ждёт нас на PetExpo 2025

Чудеса тропиков

PetExpo 2025 предоставит уникальный опыт, познакомив с миром экзотических животных! Посетители смогут познакомиться с потрясающими варанами, понаблюдать за великолепными ящерицами и открыть для себя тропическую природу через животных, о существовании которых многие даже не подозревали. Также будет возможность поближе познакомиться с загадочным богомолом и увидеть черепах, известных своим долголетием и миролюбивым характером. На выставке владельцы животных дадут ценные советы и поделятся своими знаниями о содержании экзотических существ в домашних условиях, уходе за ними и их интересных повадках.

Богатая программа мероприятий для всех возрастов

Маленькие посетители будут рады познакомиться с кроликами, пони и козами, а также изучить мелких грызунов и птиц. Чтобы развлечься и подвигаться, можно будет покататься на пони из клуба Mežezeri или бесплатно попрыгать на надувных аттракционах Annels. Также будут организованы специальные аттракционы для всей семьи! Пройдут занятия по канистерапии и демонстрация навыков юных хендлеров. Всех наверняка порадует демонстрация аджилити и защитных видов спорта. Также можно будет увидеть, насколько хорошо собаки умеют распознавать и улавливать запахи. В оба дня выставки посетителей ждет захватывающее цирковое шоу со зрелищными представлениями.

Самое подходящее место для поиска четвероногого друга

Для тех, кто все еще подумывает о приобретении питомца, Кипсала - отличное место, чтобы лучше узнать о различных породах собак и кошек. PetExpo 2025 станет ценным событием для каждого любителя животных, но особенно полезным будет для тех, кто еще только планирует пополнение своей семьи в виде питомца. Разумный выбор требует тщательного изучения, и именно здесь будет возможность понаблюдать за особенностями пород, пообщаться с опытными заводчиками и получить советы от представителей кинологических клубов. Возле стендов клубов посетители смогут получить всю необходимую информацию о породе и ее особенностях.

Обратите внимание!

Если вы хотите посетить мероприятие с собакой, которая не участвует в выставке, перед покупкой билетов необходимо предъявить ветеринарный паспорт и пройти ветеринарный контроль у 11-х ворот выставочного центра.

Место и время проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале

1 марта 10:00–18:00

2 марта 10:00–18:00

Цены на билеты:

Детям до 4 лет вход бесплатный!

Детям от 5 до 18 лет - 4 EUR

Пенсионерам, лицам с инвалидностью и студентам - 5,50 EUR

Взрослым - 7 EUR

Семейный билет - 16 EUR

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