1 и 2 марта в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет ежегодная выставка домашних животных PetExpo 2025! Мероприятие соберет четвероногих участников из разных стран и их хозяев. Посетители смогут познакомиться с самыми разными породами собак, кошек и других домашних животных, а также понаблюдать за увлекательными состязаниями. Программа будет разнообразной и захватывающей: различные шоу, соревнования по послушанию и распознаванию запахов, демонстрации и даже настоящий цирк! Здесь будет интересно и взрослым, и детям!
Для всех любителей животных: что ждёт нас на PetExpo 2025
Соревнования собак и титулы чемпионов
Более 3500 собак будут соревноваться на 20 рингах, чтобы завоевать титулы чемпиона Латвии и международного класса. В Латвии зарегистрировано 210 пород собак, но в выставке примут участие 236 пород, в том числе такие редкие, как японский каи, сикоку и хоккайдо, а также денди-динмонт-терьер, норфолк-терьер. На Кипсале будут представлены собаки из 13 стран, особенно широко - из Скандинавии. На PetExpo 2025 можно будет узнать о басенджи - собаке из джунглей Конго с уникальной особенностью - она не лает! Два дня выставки завершатся зрелищным конкурсом, в котором определят лучшую собаку и абсолютного победителя. 2 марта также будут награждены лучшие собаки 2024 года, завоевавшие наибольшее количество наград в течение года.
Эксклюзивные породы и шоу котов
Выставка отличается ярким и красочным составом участников - более 300 кошек будут соревноваться за различные титулы. Будут представлены 14 пород - с белыми акцентами или без них, разноцветные или со сплошным окрасом. Посетители смогут увидеть уникальные породы, такие как персидская, турецкая ангора, бенгальская и бомбейская. Кошки будут соревноваться в нескольких рингах: котята, молодые кошки, взрослые и стерилизованные кошки, а в конце будут выбраны лучшие участники. Кульминацией выставки станет конкурс Best in Show, который определит лучшего в каждой группе.
Чудеса тропиков
PetExpo 2025 предоставит уникальный опыт, познакомив с миром экзотических животных! Посетители смогут познакомиться с потрясающими варанами, понаблюдать за великолепными ящерицами и открыть для себя тропическую природу через животных, о существовании которых многие даже не подозревали. Также будет возможность поближе познакомиться с загадочным богомолом и увидеть черепах, известных своим долголетием и миролюбивым характером. На выставке владельцы животных дадут ценные советы и поделятся своими знаниями о содержании экзотических существ в домашних условиях, уходе за ними и их интересных повадках.
Богатая программа мероприятий для всех возрастов
Маленькие посетители будут рады познакомиться с кроликами, пони и козами, а также изучить мелких грызунов и птиц. Чтобы развлечься и подвигаться, можно будет покататься на пони из клуба Mežezeri или бесплатно попрыгать на надувных аттракционах Annels. Также будут организованы специальные аттракционы для всей семьи! Пройдут занятия по канистерапии и демонстрация навыков юных хендлеров. Всех наверняка порадует демонстрация аджилити и защитных видов спорта. Также можно будет увидеть, насколько хорошо собаки умеют распознавать и улавливать запахи. В оба дня выставки посетителей ждет захватывающее цирковое шоу со зрелищными представлениями.
Самое подходящее место для поиска четвероногого друга
Для тех, кто все еще подумывает о приобретении питомца, Кипсала - отличное место, чтобы лучше узнать о различных породах собак и кошек. PetExpo 2025 станет ценным событием для каждого любителя животных, но особенно полезным будет для тех, кто еще только планирует пополнение своей семьи в виде питомца. Разумный выбор требует тщательного изучения, и именно здесь будет возможность понаблюдать за особенностями пород, пообщаться с опытными заводчиками и получить советы от представителей кинологических клубов. Возле стендов клубов посетители смогут получить всю необходимую информацию о породе и ее особенностях.
Обратите внимание!
Если вы хотите посетить мероприятие с собакой, которая не участвует в выставке, перед покупкой билетов необходимо предъявить ветеринарный паспорт и пройти ветеринарный контроль у 11-х ворот выставочного центра.
Место и время проведения:
Международный выставочный центр на Кипсале
- 1 марта 10:00–18:00
- 2 марта 10:00–18:00
Цены на билеты:
- Детям до 4 лет вход бесплатный!
- Детям от 5 до 18 лет - 4 EUR
- Пенсионерам, лицам с инвалидностью и студентам - 5,50 EUR
- Взрослым - 7 EUR
- Семейный билет - 16 EUR
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