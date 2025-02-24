Создан 360-градусный виртуальный тур по Даугавгривской крепости

Даугавгривская крепость - самый значительный и до сих пор наиболее хорошо сохранившийся объект наследия военного строительства XVII века в Латвии, который на протяжении нескольких столетий обеспечивал военную защиту устья Даугавы и города Риги.

Стратегическое расположение у входа в реку Даугава сделало его важным бастионом для наблюдения за морскими торговыми путями, ведущими в Ригу. Историческая планировка крепости с бастионами и каналом представляет собой уникальный образец военной инженерии, отражающий развитие исторических оборонительных сооружений Европы.

Недавно созданный виртуальный тур дает возможность познакомиться с историей и этапами развития крепости, начиная с 20-х годов XVII века и до наших дней. Реконструкции созданы путем сбора материалов из архивов Латвии, Германии и Швеции, а также с использованием документации, собранной и сохраненной объединением Bolderājas grupa на протяжении многих лет. Техническое решение проекта предоставила ведущая латвийская студия архитектурной 3D-визуализации Apsopic.

Виртуальная экскурсия по крепости на данный момент включает 52 информационных пункта с историческими фотографиями, документами и архивными видео, дополненными аудиорассказами. Также включены интерактивные элементы для сравнения исторических сцен "до и после", а также анимация, созданная с помощью инструментов искусственного интеллекта.

В цифровом хранилище Морского музея, созданном Управлением Рижского свободного порта, в настоящее время доступны для просмотра семь экспонатов или виртуальные 360-градусные туры: Ирбенский, Колкский, Микельский и Даугавгривский маяки, ледокол VARMA и другие объекты.

Даугавгривская крепость открыта для посетителей по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00. Дополнительную информацию можно найти здесь или по телефону +371 28204051.

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