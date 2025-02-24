За 600 000 евро выставлен на продажу знаменитый "музыкальный городок" в Павлиосте, созданный предпринимателем, музыкантом и бывшим депутатом Лиепайской думы Луи Фонтейном (Стен Лоренс). О продаже сообщил сам Фонтейн в своем аккаунте в Facebook.
Музыкальный городок Луи Фонтейна в Павилосте выставлен на продажу
Как он пояснил, решение расстаться с комплексом связано с его переездом в Испанию. В связи с этим на продажу выставлены развлекательный центр Fontaine Rock City, гостевой дом Butterfly House, а также 3,8 гектара земли вдоль реки Сака со всеми расположенными на ней постройками.
Фонтейн уточняет, что в гостевом доме семь полностью готовых для приема гостей апартаментов, еще четыре находятся на стадии реновации.
Кроме того, на продаваемом участке расположены:
- двухэтажное здание, где ранее работала пивоварня;
- овчарня;
- пруд;
- кемпинг-зона с шестью туалетами и душевыми кабинами.
Фонтейн готов продать как весь комплекс целиком, так и его части.
Он также заверил, что до момента продажи продолжит работу на своем месте, будет проводить концерты и поддерживать жизнь в "музыкальном городке". При этом он надеется, что найдет покупателя, который сохранит атмосферу и дух этого места.
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