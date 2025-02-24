Музыкальный городок Луи Фонтейна в Павилосте выставлен на продажу

Как он пояснил, решение расстаться с комплексом связано с его переездом в Испанию. В связи с этим на продажу выставлены развлекательный центр Fontaine Rock City, гостевой дом Butterfly House, а также 3,8 гектара земли вдоль реки Сака со всеми расположенными на ней постройками.

Фонтейн уточняет, что в гостевом доме семь полностью готовых для приема гостей апартаментов, еще четыре находятся на стадии реновации.

Кроме того, на продаваемом участке расположены:

двухэтажное здание, где ранее работала пивоварня;

овчарня;

пруд;

кемпинг-зона с шестью туалетами и душевыми кабинами.

Фонтейн готов продать как весь комплекс целиком, так и его части.

Он также заверил, что до момента продажи продолжит работу на своем месте, будет проводить концерты и поддерживать жизнь в "музыкальном городке". При этом он надеется, что найдет покупателя, который сохранит атмосферу и дух этого места.

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