Что делать если возникли долги? Отвечают эксперты

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С 1 октября в Латвии действует порядок, по которому взыскание по долгу возможно с практически любого дохода - будь то зарплата или пенсия. При этом часть дохода все-таки оказывается неприкосновенной.

Янис Аболиньш, председатель правления Латвийской Ассоциации заемщиков, заявил, что новая норма хороша для более-менее состоятельных людей.

"Вот пример. Мама поручилась за сына. У нее пенсия. Когда был предыдущий закон, у нее ничего не забирали […], а сейчас, если она получает 590 евро, например (что не очень много), с нее забирают хотя бы те же 70 евро", - заявил он.

Должникам важно не игнорировать проблему, а обращаться к судебному исполнителю, чтобы найти решение.

"Мы ведь взываем к должникам: приходите. Потому что любой - и вы, и я - можем оказаться в такой ситуации. Слишком быстро проехать где-то под радаром, забыть оплатить счет за телефон, за газ, за какие-то коммунальные услуги. Если приходит письмо [о взыскании], не прячьте его, не выкидывайте, позвоните", - призвала Бекасова.

Лаума Паэглькална, парламентский секретарь Министерства юстиции также отметила, что важно сотрудничать с судебным исполнителем и, если нужно, с социальной службой самоуправления.