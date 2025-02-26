В организованной Mēness aptieka дискуссии «Баланс ментального здоровья. Границы. Как заметить, понять, помочь», обращая внимание на своевременное распознавание осложнений психического здоровья и возможности получить помощь, эксперты отмечают: важно быть честным с самим собой, не врать, что все в порядке. В равной мере важна внимательность близких, чтобы заметить перемены в поведении, привычках ближних, а также вмешаться в моменты, когда человек сам уже не чувствует себя достаточно сильным, чтобы искать профессиональной помощи.
Баланс ментального здоровья хрупок. Проблему важно признать
В ходе дискуссии эксперты признали: хотя в прошедшие годы тема психического здоровья больше освещалась в СМИ, проводились мероприятия, люди становились более осведомленными и больше доверяли специалистам, в части общества все же по-прежнему царят предубеждения и недостаток понимания важности психического здоровья, и это препятствует обращению за помощью. «Эти стереотипы очень живы, но мы должны ломать их своим отношением, новыми услугами, возможностями, которые появляются, чтобы люди получали современное лечение и не боялись его. К тому же не каждому пациенту нужна помощь психиатра — чтобы мы могли помочь тому объему, который в этом нуждается, специалисты должны профессионально между собой работать, и я думаю, что в этом отношении все идет к лучшему», — говорит Марис Таубе, профессор Рижского университета Страдиньша, психиатр Национального центра психического здоровья.
Мария Абелтиня, доктор психологических наук, клинический психолог, сертифицированный специалист по когнитивно-бихевиоральной терапии и супервизор, описала, что к ней обращаются люди, которые по разным причинам не чувствуют себя хорошо: одни не могут делать то, что раньше, другие испытывают неприязнь к себе, неспособность выполнить задуманное, третьи оказались в кризисной ситуации или, наоборот, приходят с уверенностью: «Я в порядке, меня сюда прислали родные!», но для каждого из них этот час разговора уже изначально очень важен. «Первое, о чем я всегда напоминаю, — не врать себе, что все в порядке, что это мне только так «показалось». Важно проблему признать, и тогда уже можно сделать следующий шаг, искать помощи».
Эксперты напоминают: осложнения психического здоровья могут скрываться за нарушениями сна, чрезмерной усталостью, тревогой, страхом, потерей интересов, энергии, а также за ухудшением отношений в семье, на работе.
Эвита Лармане, фармацевт Mēness aptieka, во время повседневной работы заметила, что многие люди испытывают стресс, не могут отдохнуть. Уже по разговору, поведению, если клиенты возвращаются повторно, чтобы купить успокоительные, можно понять сигналы о том, что необходима профессиональная помощь, которую фармацевты также призывают получить у специалиста: «Мы нередко видим, что люди длительное время употребляют пищевые добавки, но тревога сохраняется. Вроде бы человек сам должен понимать, что надо лечиться, но это все же и ответственность близких».
Важно поддерживать людей, которые сталкиваются с осложнениями психического здоровья, в повседневной жизни открыто говорить об этих вопросах в семье, если даже иногда это означает спросить напрямую: «Ты решил совершить самоубийство?» — говорит Ирена Цепурите, соучредитель общества поддержки ментального здоровья Ogle. — К сожалению, сегодня у многих по каким-то причинам сложилась в жизни ситуация, что у них уже нет сил даже утром вставать и делать привычные вещи, поэтому близкие играют очень важную роль, чтобы помочь такому человеку найти возможность посетить врача, убедиться, что он в безопасности».
Уже сообщалось, что десятая часть населения оценивает свое психическое здоровье за последний год как плохое. В свою очередь, тревогу или паническую атаку испытали 44 %, — об этом говорится в опросе, проведенном Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat*.
В дискуссии Mēness aptieka, актуализируя необходимость своевременного распознавания осложнений психического здоровья и знание возможностей для помощи, приняли участие специалист-педиатр по сну Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы, президент Латвийского общества медицины сна Марта Целминя, профессор Рижского университета Страдиньша, психиатр Национального центра психического здоровья Марис Таубе, доктор психологических наук, клинический психолог, сертифицированный специалист по когнитивно-бихевиоральной терапии и супервизор Мария Абелтиня, соучредитель общества поддержки ментального здоровья Ogle Ирена Цепурите и фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане. Дискуссию вел Армандс Симсонс.
* Репрезентативный опрос населения Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провела в январе 2025 года по всей Латвии, опросив 1358 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.
Полную запись дискуссии можно посмотреть здесь: https://fb.watch/xYf_VLG10D/
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