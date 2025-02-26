Баланс ментального здоровья хрупок. Проблему важно признать

В ходе дискуссии эксперты признали: хотя в прошедшие годы тема психического здоровья больше освещалась в СМИ, проводились мероприятия, люди становились более осведомленными и больше доверяли специалистам, в части общества все же по-прежнему царят предубеждения и недостаток понимания важности психического здоровья, и это препятствует обращению за помощью. «Эти стереотипы очень живы, но мы должны ломать их своим отношением, новыми услугами, возможностями, которые появляются, чтобы люди получали современное лечение и не боялись его. К тому же не каждому пациенту нужна помощь психиатра — чтобы мы могли помочь тому объему, который в этом нуждается, специалисты должны профессионально между собой работать, и я думаю, что в этом отношении все идет к лучшему», — говорит Марис Таубе, профессор Рижского университета Страдиньша, психиатр Национального центра психического здоровья.

Мария Абелтиня, доктор психологических наук, клинический психолог, сертифицированный специалист по когнитивно-бихевиоральной терапии и супервизор, описала, что к ней обращаются люди, которые по разным причинам не чувствуют себя хорошо: одни не могут делать то, что раньше, другие испытывают неприязнь к себе, неспособность выполнить задуманное, третьи оказались в кризисной ситуации или, наоборот, приходят с уверенностью: «Я в порядке, меня сюда прислали родные!», но для каждого из них этот час разговора уже изначально очень важен. «Первое, о чем я всегда напоминаю, — не врать себе, что все в порядке, что это мне только так «показалось». Важно проблему признать, и тогда уже можно сделать следующий шаг, искать помощи».