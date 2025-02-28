С 1 марта вырастут ставки акцизного налога на алкогольные напитки

В субботу, 1 марта, все вовлеченные в оборот алкогольных напитков коммерсанты должны провести инвентаризацию находящихся в их запасах алкогольных напитков, до 17 марта в систему электронного декларирования представить расчет разницы в акцизном налоге и до 14 апреля уплатить в государственный бюджет рассчитанную сумму разницы.

По подсчетам VID, в результате повышения ставки акцизного налога на алкогольные напитки в розничной торговле цена на вино (0,75 литра) может повыситься на 0,11 евро, включая налог на добавленную стоимость (PVN); на сброженные напитки, например, на сидр (с объемом алкоголя до 6%, за 0,5 литра) цена может вырасти на 0,04 евро, включая PVN; на водку (0,7 литра, 40%) - на 0,32 евро, включая PVN, а стоимость пива (0,5 литра, 4,8%) может вырасти на 0,02 евро, включая PVN.

С 1 марта акцизный налог за 100 литров вина составит 134 евро вместо прежних 122 евро, за 100 литров сброженных напитков с содержанием алкоголя до 6% - 77 евро вместо нынешних 70 евро, за 100 литров сброженных напитков свыше 6% алкоголя - 134 евро вместо прежних 122 евро, за 100 литров промежуточных продуктов до 15% - 159 евро вместо прежних 122 евро, за 100 литров промежуточных продуктов от 15% до 22% - 264 евро вместо нынешних 203 евро, а за 100 литров прочих алкогольных напитков - 1955 евро вместо нынешних 1862 евро.

В свою очередь, акциз на пиво вместо прежних 9 евро составит 9,8 евро за каждый объемный процент, но не менее 18,1 евро за 100 литров, а для малых пивоварен вместо нынешних 4,5 евро акциз составит 4,9 евро за каждый объемный процент, но не менее 18,1 евро за 100 литров.

Более подробная информация и поясняющие материалы об инвентаризации подакцизных товаров доступны на интернет-сайте СГД в разделе Nodokļi - Akcīzes nodoklis - Informatīvie un metodiskie materiāli - Par akcīzes preču inventarizāciju, nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar nodokļa likmju maiņu.

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