Латвийской гражданке и предпринимательнице Елене Бонч-Бруевич косвенно принадлежат несколько дочерних компаний в России, связанных с бизнесом по производству минеральных удобрений. Как сообщает программа De facto, эти "дочки" косвенно способствовали строительству портового терминала в российском порту Усть-Луга. Также в ходе расследования было установлено, что эту же предпринимательницу в Латвии полтора года назад оштрафовали за обход санкций - она отправила в Россию автомобиль класса люкс своему супругу.
Латвийская бизнесвумен, связанная с бизнесом удобрений в России, оштрафована за отправку Bentley в обход санкций (1)
Семь лет назад, несмотря на публичные возражения, в Юрмале была построена православная церковь Казанской Божьей Матери. Во время торжественного мероприятия были также отмечены благотворители - предприниматели Елена и Андрей Бонч-Бруевичи, их имена выгравировали на новых церковных колоколах.
В том же 2018 году дума Юрмалы при тогдашнем мэре Гатисе Трукснисе согласовала строительство частного жилого дома на участке, который ранее приобрела латвийская компания Ultramar, принадлежавшая в тот момент обоим супругам.
Пара Бонч-Бруевичей долгие годы вела свои бизнесы в тесной связке, сделав основным направлением транспортировку минеральных удобрений в Россию.
В РФ была создана компания с таким же названием и брендом - Ultramar, начавшая строительство терминала для перевалки удобрений в порту Усть-Луга, в Ленинградской области.
Она сотрудничала с ныне попавшими под санкции предприятиями "ФосАгро", "Уралкалий" и "Акрон". В интервью 2019 года Андрей Бонч-Бруевич заявлял, что российская компания "выполняет государственный заказ", переориентируя грузопоток с портов стран Балтии.
В настоящее время среди владельцев российской Ultramar числятся сам Бонч-Бруевич, депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков, а также попавший под санкции США Максим Воробьев - брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, который также включен в санкционный список ЕС.
Однако с латвийской компанией Ultramar формально связей теперь нет. После начала полномасштабной войны Андрей Бонч-Бруевич передал свои доли собственности жене.
Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство") заявил программе, что спецслужбы следят за деятельностью компании в Латвии, однако в настоящее время она фактически простаивает.
Тем не менее журналисты выяснили, что деловые связи с Россией полностью не разорваны. Елене Бонч-Бруевич принадлежит латвийская компания Ultra Grupa, у которой есть несколько дочерних фирм в России. Ими управляет Андрей Бонч-Бруевич, и их фактически позиционируют как часть группы российской Ultramar.
Две из этих латвийских "дочек" в России - Ultra Fert и Ultramar Logistika - ранее закладывали свои доли в пользу находящегося под санкциями "Сбербанка России". Это позволило получить финансирование для строительства терминала в Усть-Луге. В конце прошлого года российская Ultramar завершила вторую очередь его строительства.
"Если кто-то по-прежнему выбирает установление новых бизнес-связей с Россией, с точки зрения соблюдения санкций это можно сравнить с минным полем, потому что санкций действительно очень много", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Службы финансовой разведки (FID) Паулис Ильенков.
По его мнению, также крайне рискованны случаи, когда латвийская компания владеет дочерним предприятием в России, которое нарушает санкции.
В российском реестре юридических лиц латвийская Ultra Grupa также значится как совладелец производителя минеральных удобрений Ultra Fert Ural. Вторым совладельцем является Уральский медеплавильный завод (СУМЗ). Журналисты агентства Reuters в прошлом году выяснили, что этот завод, основанный российским олигархом Искандером Махмудовым, поставляет сырье пороховым заводам в Казани и Перми.
"Если Россия не сможет торговать своими полезными ископаемыми с остальным миром, то очевидно, что у нее не будет возможности финансировать военную машину", - считает глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.
Обсуждения о возможном включении минеральных удобрений в санкционные списки продолжаются, отмечает директор департамента внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел Латвии Гирт Яунземс. Однако, по его мнению, больший эффект могут дать более высокие тарифы.
"В чем разница? Разница в том, что для введения санкций необходимо единогласное решение, а для повышения тарифов достаточно квалифицированного большинства", - подчеркнул Яунземс.
Собственница латвийской Ultramar предоставила программе De facto письменный комментарий:
"Информирую, что SIA Ultramar не ведет хозяйственную деятельность ни в Латвии, ни в России. У компании даже нет банковских счетов - они уже некоторое время закрыты банками. Дочерние компании SIA Ultra Grupa в России в настоящее время находятся в процессе продажи. Российская Ultramar не имеет прямых связей с Латвией и действует независимо".
По информации De facto, Служба государственной безопасности Латвии обратила внимание на деятельность Елены Бонч-Бруевич, но нарушений в ее связях с российским бизнесом не обнаружила.
Однако в распоряжении программы есть сведения, что три года назад предпринимательницу оштрафовали за схему обхода санкций.
Чтобы отправить своему мужу в Россию автомобиль класса люкс Bentley Mulsanne Speed, принадлежащий компании, она нашла фиктивного покупателя в Киргизии.
Оплату за машину произвела зарегистрированная в Иордании компания, косвенно принадлежащая самой Бонч-Бруевич. Предпринимательница признала свою вину и заплатила штраф в размере 62 тысяч евро. Штраф для латвийской компании Ultramar составил 220 тысяч евро.
Кроме того, у Елены Бонч-Бруевич остаются доли собственности еще в двух российских компаниях - деревообрабатывающем заводе в Псковской области и санкт-петербургской фирме, работающей в сфере природных парков.
На этой неделе Европейский Союз включил в новый санкционный пакет порт Усть-Луга.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!