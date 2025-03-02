"Если Россия не сможет торговать своими полезными ископаемыми с остальным миром, то очевидно, что у нее не будет возможности финансировать военную машину", - считает глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

Обсуждения о возможном включении минеральных удобрений в санкционные списки продолжаются, отмечает директор департамента внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел Латвии Гирт Яунземс. Однако, по его мнению, больший эффект могут дать более высокие тарифы.

"В чем разница? Разница в том, что для введения санкций необходимо единогласное решение, а для повышения тарифов достаточно квалифицированного большинства", - подчеркнул Яунземс.

Собственница латвийской Ultramar предоставила программе De facto письменный комментарий:

"Информирую, что SIA Ultramar не ведет хозяйственную деятельность ни в Латвии, ни в России. У компании даже нет банковских счетов - они уже некоторое время закрыты банками. Дочерние компании SIA Ultra Grupa в России в настоящее время находятся в процессе продажи. Российская Ultramar не имеет прямых связей с Латвией и действует независимо".

По информации De facto, Служба государственной безопасности Латвии обратила внимание на деятельность Елены Бонч-Бруевич, но нарушений в ее связях с российским бизнесом не обнаружила.

Однако в распоряжении программы есть сведения, что три года назад предпринимательницу оштрафовали за схему обхода санкций.

Чтобы отправить своему мужу в Россию автомобиль класса люкс Bentley Mulsanne Speed, принадлежащий компании, она нашла фиктивного покупателя в Киргизии.

Оплату за машину произвела зарегистрированная в Иордании компания, косвенно принадлежащая самой Бонч-Бруевич. Предпринимательница признала свою вину и заплатила штраф в размере 62 тысяч евро. Штраф для латвийской компании Ultramar составил 220 тысяч евро.

Кроме того, у Елены Бонч-Бруевич остаются доли собственности еще в двух российских компаниях - деревообрабатывающем заводе в Псковской области и санкт-петербургской фирме, работающей в сфере природных парков.

На этой неделе Европейский Союз включил в новый санкционный пакет порт Усть-Луга.

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