Работодателям больше не нужно платить налог на лекарства для тяжело болеющих сотрудников

Принятые изменения позволят работодателям оказывать помощь своим сотрудникам в случае серьезных заболеваний, когда для лечения требуются дорогостоящие лекарства, которые сам работник не в состоянии приобрести.

Инициатором поправок стал президент Латвии Эдгар Ринкевич, подчеркнувший, что такой вид финансовой поддержки в настоящее время облагается налогом.

Чтобы работник мог получить денежную помощь, потребуется заключение врачебного консилиума, подтверждающее необходимость конкретного медикамента, а также документальное подтверждение того, что данные лекарства не компенсируются государством.

Поправки также устанавливают, что сумма, выделенная работодателем на покупку медикаментов, не может превышать ту часть стоимости, которую не покрывает государство. Работник должен подтвердить, что документы о приобретении лекарств не были и не будут поданы в страховую компанию или в VID как обоснование оправданных расходов.

Работодатель сможет компенсировать расходы на дорогостоящие лекарства не только своим сотрудникам, но и членам их семей - находящимся на иждивении, а также супругам, детям, родителям, внукам и бабушкам/дедушкам.

Таким образом, у работодателей появится возможность добровольно оплачивать приобретение лекарств или других медицинских технологий, назначенных врачебным консилиумом, и помогать сотрудникам в выздоровлении в тех случаях, когда государство не покрывает или лишь частично компенсирует необходимые медикаменты.

Поправки к закону о подоходном налоге с населения вступят в силу на следующий день после их опубликования.

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