Дополнительное финансирование обороны: будут ли уже в этом году повышаться налоги?

Она подчеркнула, что сейчас для увеличения оборонных расходов предполагается использовать предлагаемые Евросоюзом инструменты, такие как увеличение дефицита бюджета, займы и частные инвестиции.

Премьер сказала, что сейчас идет работа над планом, чтобы уже в этом году достичь 4% от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону. Это позволило бы быстрее увеличить число призывников в службу обороны страны и общее число военных, пояснила она.

Премьер подчеркнула, что Минобороны должно прийти с четким видением и также разъяснить обществу, как общее число военных может увеличиться, включая профессиональных военнослужащих и призывников на службу обороны страны.

"В этом году - точно нет", - отвечая на вопрос о возможном повышении налогов ради обороны, сказала премьер.

Уже сообщалось, что Силиня заявила, о создании стратегической координационной группы, которая разработает план эффективного увеличения финансирования обороны и безопасности.

План по достижению роста расходов на оборону до 4% от ВВП и до 5% от ВВП в ближайшие годы планируется разработать в течение марта.

LETA также сообщало, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ознакомила с планом по мобилизации около 800 млрд евро на европейскую оборону и помощи в оказании немедленной военной поддержки Украине, выступив с этим заявлением после решения США приостановить оказание военной помощи Украине.

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