Цена на золото превысила исторический максимум

Цена на золото, считающееся надежной инвестицией во время экономических кризисов, достигла 3000,85 долларов за унцию.

Трамп в четверг, 13 марта, пригрозил установить таможенные тарифы на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран Евросоюза в 200% с учетом запланированных блоком тарифов на импорт виски из Соединенных Штатов.

"Если эти тарифы не будут немедленно отменены, США установят тарифы на вино, шампанское и [другие] алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС в 200%", - отметил Трамп в записи на своей странице в социальной сети Truth Social.

В среду ЕС заявил, что отреагирует на установленные США таможенные тарифы на импорт стали и алюминия, возобновив с 1 апреля применение тарифов на импортируемые из США промышленные и сельскохозяйственные продукты, в том числе на виски, мотоциклы, арахисовое масло и лодки.

Еврокомиссия отметила, что новые тарифы США повлияют на экспорт ЕС на сумму 26 миллиардов евро, что составляет около 5% от общего экспорта товаров ЕС в США, поэтому американским импортерам придется платить дополнительные ввозные пошлины в размере 6 миллиардов евро.

В свою очередь, контрмеры, принятые ЕС, повлияют на экспорт США в размере 28 миллиардов евро.

Аналитики объясняют, что финансовые рынки сотрясает неопределенность из-за опасений, что эскалация торговой войны может привести к росту инфляции.

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