В общей сложности иностранные гости провели в Риге 123 626 суток, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольшее число посетителей Риги составили литовцы - 8 911 человек. На втором месте Эстония - 8 745 гостей, что на 50% больше, чем в прошлом году, а на третьем - Великобритания - 6 883 гостя, что на 33% больше. Число гостей из Германии в январе составило 4 589 человек, увеличившись на 18 %, а из Финляндии прибыли 3 450 гостей, что на 41% больше, чем в январе 2024 года.

Больше всего выросло число гостей из Дании - на 90%, Норвегии - на 75%, Эстонии - на 50%, Швеции - на 43% и Финляндии - на 41%.

Наибольшее количество дней пребывания было зафиксировано у гостей из Литвы - 13 867 дней. Далее следуют Эстония - 14 019 дней, Великобритания - 12 635 дней, Германия - 8 707 дней и Франция - 3 066 дней.

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