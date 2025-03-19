Ежегодно в систему обороны необходимо дополнительно направлять 500 миллионов евро, а в 2029 году - еще больше, заявил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (NTSP).
Ашераденс назвал сумму, которую необходимо ежегодно инвестировать в оборону
Министр подчеркнул, что это необходимость, так как архитектура безопасности Европы меняется стремительными темпами, и у НАТО есть четкие задачи, которые необходимо выполнять.
"Это очень большие суммы, которые нам нужно обеспечить, и это срочно. 2026 год - это тот момент, когда эти средства уже должны быть заложены в бюджет", - отметил Ашераденс.
По его словам, Латвия сейчас ищет ресурсы для финансирования, поскольку все европейские страны начали активно инвестировать в оборону, цены растут, а очереди становятся длиннее.
Кроме того, министр сообщил, что ведется работа над развитием военной индустрии в Латвии. Правительство во вторник приняло решение двигаться к цели, согласно которой к 2028 году вклад оборонной промышленности в экономику страны должен достичь 3% от ВВП.
Ашераденс также предостерег от увеличения бюджетного дефицита, так как он уже и без того достаточно высок. Министр отметил, что европейские рынки отреагировали на текущую ситуацию, и ставки заимствования для европейских стран резко выросли. По его словам, Еврокомиссия сейчас занимает деньги по более высокой стоимости, чем Латвия размещала облигации весной, что указывает на радикальное изменение ситуации.
"Уже сейчас в бюджете заложены процентные платежи на сумму более 560 миллионов евро. Если мы резко увеличим объем заимствований, процентные расходы поднимутся еще выше, и сумма вырастет не до 500, а до 600, 700 или даже 800 миллионов евро", - подчеркнул Ашераденс, добавив, что в ближайшие годы снижение стоимости долга маловероятно.
Министр также отметил, что вопрос повышения налогов требует большой осторожности.
"В текущей экономической ситуации, когда мы достигли хрупкого роста, это точно не лучший вариант. Это последнее, о чем мы можем говорить", - заявил Ашераденс.
По его словам, для финансирования обороны необходимо всерьез задуматься о сокращении расходов.
По мнению Конфедерации работодателей Латвии (LDDK), необходимо немедленное политическое обязательство сократить расходы в государственном секторе, включая самоуправления, на 5%, что составляет 850 миллионов евро.
Министр финансов Ашераденс предложил распределить эту сумму по годам. Президент LDDK Андрис Бите согласился, что это возможно, но подчеркнул, что необходимо измеримое политическое решение, которое должно быть принято немедленно.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что министерства получат задание найти 5% экономии в своих отраслях. Однако она отметила, что эти средства не обязательно пойдут только на оборону, поскольку существуют и демографические вызовы.
В завершение дискуссии Бите подчеркнул, что LDDK не согласна с тем, что необходимо двигаться в "неизвестном направлении" и делать ставки на "неопределенные цифры и экономию".
"На мой взгляд, абсолютно необходимо договориться о конкретной сумме, которую в следующем бюджетном году нужно сэкономить, найти эти средства во всех министерствах, а затем и в самоуправлениях и ответственных учреждениях", - заявил Бите.
Ранее сообщалось, что премьер-министр объявила одной из целей своего правительства на ближайшее время сокращение бюрократии. Премьер надеется добиться снижения уровня бюрократии на 25%.
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