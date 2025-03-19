Ашераденс назвал сумму, которую необходимо ежегодно инвестировать в оборону

"Уже сейчас в бюджете заложены процентные платежи на сумму более 560 миллионов евро. Если мы резко увеличим объем заимствований, процентные расходы поднимутся еще выше, и сумма вырастет не до 500, а до 600, 700 или даже 800 миллионов евро", - подчеркнул Ашераденс, добавив, что в ближайшие годы снижение стоимости долга маловероятно.

Министр также отметил, что вопрос повышения налогов требует большой осторожности.

"В текущей экономической ситуации, когда мы достигли хрупкого роста, это точно не лучший вариант. Это последнее, о чем мы можем говорить", - заявил Ашераденс.

По его словам, для финансирования обороны необходимо всерьез задуматься о сокращении расходов.

По мнению Конфедерации работодателей Латвии (LDDK), необходимо немедленное политическое обязательство сократить расходы в государственном секторе, включая самоуправления, на 5%, что составляет 850 миллионов евро.

Министр финансов Ашераденс предложил распределить эту сумму по годам. Президент LDDK Андрис Бите согласился, что это возможно, но подчеркнул, что необходимо измеримое политическое решение, которое должно быть принято немедленно.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что министерства получат задание найти 5% экономии в своих отраслях. Однако она отметила, что эти средства не обязательно пойдут только на оборону, поскольку существуют и демографические вызовы.

В завершение дискуссии Бите подчеркнул, что LDDK не согласна с тем, что необходимо двигаться в "неизвестном направлении" и делать ставки на "неопределенные цифры и экономию".

"На мой взгляд, абсолютно необходимо договориться о конкретной сумме, которую в следующем бюджетном году нужно сэкономить, найти эти средства во всех министерствах, а затем и в самоуправлениях и ответственных учреждениях", - заявил Бите.

Ранее сообщалось, что премьер-министр объявила одной из целей своего правительства на ближайшее время сокращение бюрократии. Премьер надеется добиться снижения уровня бюрократии на 25%.

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