В Риге педагогам частично компенсируют расходы на аренду жилья

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы разработал соответствующий проект правил, который сейчас вынесен на общественное обсуждение.

"В этом году планируется запуск совершенно новой программы - муниципальное жилье для молодых специалистов, в первую очередь педагогов. Этим летом мы примем необходимые правила, которые позволят покрывать часть арендной платы или предоставлять проживание в служебном общежитии", - отметили в Рижской думе.

На эту программу в бюджете зарезервировано почти полмиллиона евро, что позволит столице привлечь более 100 семей молодых педагогов в следующем учебном году.

Жители, неправительственные организации, застройщики и другие заинтересованные лица могут выразить свои предложения по новым правилам на сайте самоуправления до 3 апреля.

Целью разработки правил является привлечение и удержание педагогов общего образования в образовательных учреждениях Риги, что можно реализовать за счет компенсации жилищных расходов.

Проект правил предусматривает два вида компенсации: покрытие арендной платы и связанных с жильем коммунальных платежей, либо покрытие расходов на проживание в общежитии.

Поддержка будет предоставляться сроком на два года, максимальная сумма компенсации - 250 евро в месяц. Общая сумма поддержки для одного педагога может достигать 6000 евро (3000 евро в год).

Сначала помощь будет направлена педагогам общего образования, а в последующие годы - и специалистам других значимых профессий для самоуправления.

По данным Министерства образования и науки, наибольший дефицит педагогов наблюдается именно в Риге. Прирост новых учителей составил всего 1% от общего числа работающих в отрасли, особенно остро ощущается нехватка преподавателей латышского языка, математики и естественных наук.

На поддержку по компенсации жилищных расходов в бюджете этого года выделено 450 000 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!