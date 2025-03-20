Строители проекта Rail Baltica начали поиск местных бизнес-партнеров в рамках подготовки к строительству участка от Мисы до границы с Литвой. Потребуются поставщики питания, арбористы и другие специалисты, а представители проекта обещают, что предложения о сотрудничестве начнут поступать уже в ближайшие месяцы, сообщает TV3 Ziņas.
От питания до техники: Rail Baltica ищет компании для сотрудничества
Какие настроения царят среди предпринимателей Бауски и Иецавы? Не боятся ли они участвовать в проекте, будущее финансирование которого остается неясным?
Строители магистрали уже оборудуют строительную площадку в 10 километрах от Иецавы. Пока что там лишь расчищена и огорожена территория, где саперы проверяют возможное наличие неразорвавшихся боеприпасов и, при необходимости, их ликвидируют.
Однако в ближайшие месяцы здесь появится временный офис, а позже начнут работать до 200 человек. Именно поэтому уже сейчас идет поиск местных партнеров.
"Сейчас одна из самых важных задач - найти поставщиков питания, так как строителям понадобится еда. Также потребуется освещение, артезианская скважина и множество других услуг. Спектр необходимых работ очень широкий", - заявил Микс Лусис, представитель E.R.B. Rail.
Кроме того, ищут арбористов, поставщиков техники, подрядчиков по содержанию подъездных дорог и других специалистов. Цель встречи состояла не только в том, чтобы рассказать местным предпринимателям о потребностях проекта, но и узнать, что они могут предложить, чтобы в дальнейшем пригласить их к сотрудничеству или участию в тендерах.
"Конечно, мы заинтересованы, ведь речь идет о таком масштабном проекте. Мы - одни из крупнейших поставщиков питания и жилья в Баусском крае, способные разместить и накормить большое количество людей", - отметила предприниматель Гунита.
Предприниматель Каспар отметил: "Вся деятельность проходит здесь, в нашем крае, так почему бы не участвовать?"
Другие местные предприниматели также выразили интерес, но отметили, что многое станет понятно только после первых заказов.
"Все, что здесь рассказали, понятно. Вопрос в том, как это сотрудничество будет организовано дальше. Одно дело - презентации и обсуждения, а как все будет на практике, покажут первые заказы", - сказал предприниматель Марцис.
Местные предприниматели не опасаются за репутацию проекта и своевременность оплаты счетов, несмотря на противоречивые заявления политиков о том, будет ли вообще финансирование строительства трассы.
"Конечно, это своего рода риск. Но давайте будем реалистами - в наше время сотрудничество с любой крупной компанией может быть рискованным", - отметила предприниматель Йоланта.
Строители Rail Baltica предполагают, что первые партнеры по сотрудничеству могут понадобиться уже в ближайшие месяцы.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!