От питания до техники: Rail Baltica ищет компании для сотрудничества

"Конечно, мы заинтересованы, ведь речь идет о таком масштабном проекте. Мы - одни из крупнейших поставщиков питания и жилья в Баусском крае, способные разместить и накормить большое количество людей", - отметила предприниматель Гунита.

Предприниматель Каспар отметил: "Вся деятельность проходит здесь, в нашем крае, так почему бы не участвовать?"

Другие местные предприниматели также выразили интерес, но отметили, что многое станет понятно только после первых заказов.

"Все, что здесь рассказали, понятно. Вопрос в том, как это сотрудничество будет организовано дальше. Одно дело - презентации и обсуждения, а как все будет на практике, покажут первые заказы", - сказал предприниматель Марцис.

Местные предприниматели не опасаются за репутацию проекта и своевременность оплаты счетов, несмотря на противоречивые заявления политиков о том, будет ли вообще финансирование строительства трассы.

"Конечно, это своего рода риск. Но давайте будем реалистами - в наше время сотрудничество с любой крупной компанией может быть рискованным", - отметила предприниматель Йоланта.

Строители Rail Baltica предполагают, что первые партнеры по сотрудничеству могут понадобиться уже в ближайшие месяцы.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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