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От питания до техники: Rail Baltica ищет компании для сотрудничества

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Строительная площадка Rail Baltica в Иецаве
Строительная площадка Rail Baltica в Иецаве Фото: publicitātes

Строители проекта Rail Baltica начали поиск местных бизнес-партнеров в рамках подготовки к строительству участка от Мисы до границы с Литвой. Потребуются поставщики питания, арбористы и другие специалисты, а представители проекта обещают, что предложения о сотрудничестве начнут поступать уже в ближайшие месяцы, сообщает TV3 Ziņas.

Какие настроения царят среди предпринимателей Бауски и Иецавы? Не боятся ли они участвовать в проекте, будущее финансирование которого остается неясным?

Строители магистрали уже оборудуют строительную площадку в 10 километрах от Иецавы. Пока что там лишь расчищена и огорожена территория, где саперы проверяют возможное наличие неразорвавшихся боеприпасов и, при необходимости, их ликвидируют.

Однако в ближайшие месяцы здесь появится временный офис, а позже начнут работать до 200 человек. Именно поэтому уже сейчас идет поиск местных партнеров.

"Сейчас одна из самых важных задач - найти поставщиков питания, так как строителям понадобится еда. Также потребуется освещение, артезианская скважина и множество других услуг. Спектр необходимых работ очень широкий", - заявил Микс Лусис, представитель E.R.B. Rail.

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Кроме того, ищут арбористов, поставщиков техники, подрядчиков по содержанию подъездных дорог и других специалистов. Цель встречи состояла не только в том, чтобы рассказать местным предпринимателям о потребностях проекта, но и узнать, что они могут предложить, чтобы в дальнейшем пригласить их к сотрудничеству или участию в тендерах.

"Конечно, мы заинтересованы, ведь речь идет о таком масштабном проекте. Мы - одни из крупнейших поставщиков питания и жилья в Баусском крае, способные разместить и накормить большое количество людей", - отметила предприниматель Гунита.

Предприниматель Каспар отметил: "Вся деятельность проходит здесь, в нашем крае, так почему бы не участвовать?"

Другие местные предприниматели также выразили интерес, но отметили, что многое станет понятно только после первых заказов.

"Все, что здесь рассказали, понятно. Вопрос в том, как это сотрудничество будет организовано дальше. Одно дело - презентации и обсуждения, а как все будет на практике, покажут первые заказы", - сказал предприниматель Марцис.

Местные предприниматели не опасаются за репутацию проекта и своевременность оплаты счетов, несмотря на противоречивые заявления политиков о том, будет ли вообще финансирование строительства трассы.

"Конечно, это своего рода риск. Но давайте будем реалистами - в наше время сотрудничество с любой крупной компанией может быть рискованным", - отметила предприниматель Йоланта.

Строители Rail Baltica предполагают, что первые партнеры по сотрудничеству могут понадобиться уже в ближайшие месяцы.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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