Вс, 23.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Завершился процесс ликвидации производителя акустических систем VEF Radiotehnika RRR (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Акустическая система. Иллюстративное фото
Акустическая система. Иллюстративное фото Фото: leungchopan/Shutterstock

Ликвидирован производитель акустических систем VEF Radiotehnika RRR, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.

Процесс ликвидации компании был начат 21 ноября 2024 года, ликвидатором компании был назначен Сергей Малецкис.

Оборот VEF Radiotehnika RRR в 2023 году составил 3842 евро и компания понесла убытки в размере 8707 евро.

Читайте также

Бенефициарными владельцами компании являются Армандс Малеевс и Инга Спруга.

Как уже сообщалось, в свое время акции VEF Radiotehnika RRR котировались на бирже Nasdaq Riga. Акции компании были исключены из листинга Nasdaq Riga 31 декабря 2020 года в связи с неоплатой листинговых платежей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх