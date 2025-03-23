Процесс ликвидации компании был начат 21 ноября 2024 года, ликвидатором компании был назначен Сергей Малецкис.

Оборот VEF Radiotehnika RRR в 2023 году составил 3842 евро и компания понесла убытки в размере 8707 евро.

Бенефициарными владельцами компании являются Армандс Малеевс и Инга Спруга.

Как уже сообщалось, в свое время акции VEF Radiotehnika RRR котировались на бирже Nasdaq Riga. Акции компании были исключены из листинга Nasdaq Riga 31 декабря 2020 года в связи с неоплатой листинговых платежей.

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