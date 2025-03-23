Ликвидирован производитель акустических систем VEF Radiotehnika RRR, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.
Процесс ликвидации компании был начат 21 ноября 2024 года, ликвидатором компании был назначен Сергей Малецкис.
Оборот VEF Radiotehnika RRR в 2023 году составил 3842 евро и компания понесла убытки в размере 8707 евро.
Бенефициарными владельцами компании являются Армандс Малеевс и Инга Спруга.
Как уже сообщалось, в свое время акции VEF Radiotehnika RRR котировались на бирже Nasdaq Riga. Акции компании были исключены из листинга Nasdaq Riga 31 декабря 2020 года в связи с неоплатой листинговых платежей.
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