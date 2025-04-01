Дизайнер интерьеров Мадара, обустраивая квартиру, выбрала диван в интернет-магазине 220.lv. Однако покупка пошла совсем не по плану. Хотя заказ был оформлен несколько месяцев назад, женщина до сих пор не получила товар, сообщает телепередача Bez Tabu на канале TV3.
ВИДЕО ⟩ "Обещали в январе!" Покупательница месяцами не может получить заказанный в интернет-магазине диван
Сотрудники магазина заверяли Мадару, что доставка будет произведена в срок - диван должны были привезти в январе. Но товар так и не поступил.
Мадара - далеко не единственная клиентка, разочарованная обслуживанием этого магазина. Как сообщают защитники прав потребителей, в этом году по поводу 220.lv было подано 17 жалоб, а также предоставлено 50 консультаций.
Представитель магазина Карлис Озолс предлагает два варианта: либо продолжить ждать, когда товар поступит, либо оформить возврат денег. Сейчас он не может объяснить, почему возникла задержка, но уверяет, что диалог с поставщиком продолжается. Впрочем, остается неясным, когда и будет ли вообще диван доставлен в Латвию.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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