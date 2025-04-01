ВИДЕО "Обещали в январе!" Покупательница месяцами не может получить заказанный в интернет-магазине диван

Сотрудники магазина заверяли Мадару, что доставка будет произведена в срок - диван должны были привезти в январе. Но товар так и не поступил.

Мадара - далеко не единственная клиентка, разочарованная обслуживанием этого магазина. Как сообщают защитники прав потребителей, в этом году по поводу 220.lv было подано 17 жалоб, а также предоставлено 50 консультаций.

Представитель магазина Карлис Озолс предлагает два варианта: либо продолжить ждать, когда товар поступит, либо оформить возврат денег. Сейчас он не может объяснить, почему возникла задержка, но уверяет, что диалог с поставщиком продолжается. Впрочем, остается неясным, когда и будет ли вообще диван доставлен в Латвию.

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