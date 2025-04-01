Latvijas kuģniecība понесла убытки свыше 16 миллионов евро

Одновременно в 2024 году был увеличен уставной капитал Latvijas kuģniecība на 14,149 миллиона евро - этот вклад был сделан ее единственным владельцем, швейцарской компанией Vitol Holding Sarl, за счет капитализации ранее выданного займа и накопленных процентов, говорится в отчете.

Согласно информации Firmas.lv, в ноябре прошлого года уставной капитал Latvijas kuģniecība официально вырос на 14,149 миллиона евро, достигнув 14,184 миллиона евро. До этого момента капитал компании составлял всего 35 000 евро.

В настоящее время деятельность Latvijas kuģniecība полностью зависит от финансовой поддержки аффилированного акционера с контролирующим пакетом, поскольку ее дочерняя компания Latmar Holding Corporations не получает доходов от хозяйственной деятельности.

Ключевая задача Latvijas kuģniecība на текущий год е продолжить реструктуризацию долгосрочных активов компании, подчеркивается в отчете.

В 2023 году компания также не получала дохода от основной деятельности, однако завершила год с прибылью в 21 618 евро.

Latvijas kuģniecība зарегистрирована в 1991 году. Единственным владельцем компании является швейцарская Vitol Holding Sarl. Latvijas kuģniecība полностью владеет SIA LSC IT, а также 17% долей в SIA Ventspils ekspedīcija.

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