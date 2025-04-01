Акционерное общество Latvijas kuģniecība (ранее известное как Ventspils nafta) в прошлом году понесло убытки в размере 16,041 миллиона евро в связи с отчуждением дочернего предприятия Latvian Transit, следует из информации, опубликованной порталом Firmas.lv. Годом ранее компания работала с прибылью, сообщает LETA.
Latvijas kuģniecība понесла убытки свыше 16 миллионов евро
В 2024 году Latvijas kuģniecība не получила выручки от основной деятельности.
Согласно годовому отчету, компания является холдинговой структурой, основной задачей которой является управление долгосрочными инвестициями в дочерние предприятия.
В отчете поясняется, что причиной убытков стало отчуждение инвестиции в SIA Latvian Transit в пользу другого акционера, связанного с Latvijas kuģniecība, который управляет соответствующим портфелем активов.
Компания Latvian Transit, ранее занимавшаяся транспортировкой нефтепродуктов по трубопроводу, с 2022 года фактически простаивает.
Согласно данным Firmas.lv, с ноября 2024 года новым владельцем Latvian Transit стала зарегистрированная в Нидерландах компания Martank. Ранее Latvian Transit принадлежала Latvijas kuģniecība.
Также в отчете указывается, что в 2024 году Latvijas kuģniecība увеличила инвестиции в уставной капитал Latvian Transit на 2,7 миллиона евро, а в сентябре внесла дополнительный имущественный вклад в размере 8,964 миллиона евро. Однако уже 10 декабря 2024 года эта инвестиция была отчуждена.
Информация Firmas.lv также свидетельствует, что 15 января 2024 года уставной капитал Latvian Transit был увеличен на 2,5 миллиона евро, а 5 августа - еще на 200 000 евро, доведя общий объем до 22,496 миллиона евро. Отчет об имущественном вкладе является документом с ограниченным доступом.
Одновременно в 2024 году был увеличен уставной капитал Latvijas kuģniecība на 14,149 миллиона евро - этот вклад был сделан ее единственным владельцем, швейцарской компанией Vitol Holding Sarl, за счет капитализации ранее выданного займа и накопленных процентов, говорится в отчете.
Согласно информации Firmas.lv, в ноябре прошлого года уставной капитал Latvijas kuģniecība официально вырос на 14,149 миллиона евро, достигнув 14,184 миллиона евро. До этого момента капитал компании составлял всего 35 000 евро.
В настоящее время деятельность Latvijas kuģniecība полностью зависит от финансовой поддержки аффилированного акционера с контролирующим пакетом, поскольку ее дочерняя компания Latmar Holding Corporations не получает доходов от хозяйственной деятельности.
Ключевая задача Latvijas kuģniecība на текущий год е продолжить реструктуризацию долгосрочных активов компании, подчеркивается в отчете.
В 2023 году компания также не получала дохода от основной деятельности, однако завершила год с прибылью в 21 618 евро.
Latvijas kuģniecība зарегистрирована в 1991 году. Единственным владельцем компании является швейцарская Vitol Holding Sarl. Latvijas kuģniecība полностью владеет SIA LSC IT, а также 17% долей в SIA Ventspils ekspedīcija.
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