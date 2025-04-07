Факторинг: быстрое и эффективное финансовое решение для предпринимателей

Пример факторинга в предпринимательстве

Представьте себе компанию, которая получает крупный заказ, но клиент обязуется оплатить его только через 60 дней. Без достаточного оборотного капитала компания может быть вынуждена отказаться от новых заказов и замедлить рост. Факторинговое решение от SIA ConnectFactor позволяет сразу получить необходимые средства, обеспечивая развитие бизнеса.

В реальной жизни ConnectFactor SIA уже помогла компаниям удвоить оборот, устранив проблемы с денежными потоками и позволив им браться за новые проекты, не дожидаясь погашения дебиторской задолженности.

Новинка в Латвии – факторинг для военной промышленности

SIA ConnectFactor в сотрудничестве с AS West Kredit разработало первый в Латвии факторинговый продукт, предназначенный для военной промышленности. Компании оборонного сектора часто сталкиваются с длительными задержками платежей и трудностями при получении доступа к банковскому финансированию. Альтернативный факторинг обеспечивает более быстрое наличие оборотных средств, способствуя развитию отрасли и укреплению национальной экономики.

Артур Силантьев указывает: «Мы гордимся тем, что можем предложить факторинг военной промышленности, который до сих пор был ограничен. Этот шаг позволит предприятиям развиваться более эффективно и повысит конкурентоспособность латвийской оборонной промышленности».

Почему стоит выбрать факторинговое решение SIA ConnectFactor?

У предпринимателей в Латвии есть возможность выбирать между традиционными банковскими факторинговыми услугами и альтернативными решениями. Однако именно альтернативный факторинг обеспечивает большую гибкость, более быстрый доступ к финансированию и снижает бюрократическую нагрузку.