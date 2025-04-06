Передача: Государству придется выкупить на бирже акции airBaltic на сумму до 150 миллионов

Lufthansa инвестировала в airBaltic, а Lufthansa является ответственным и осторожным владельцем и, безусловно, хочет знать, каково финансовое положение airBaltic. Все это оценивалось в ходе очень длительного процесса.

И, конечно, она также сможет помочь airBaltic сейчас как в организации различных международных сделок, так и в оказании помощи, если потребуется какое-либо финансирование. Потому что airBaltic, конечно, совершенно другой игрок в цепочке Lufthansa.

Новый председатель совета airBaltic - инвестиционный банкир. Его вступление в должность было утверждено незадолго до того, как Бришкенс лишился министерского портфеля. Новый совет директоров также возлагает все надежды на IPO.

Каждый день задержки продажи акций обходится airBaltic дорого. Для обязательства в размере 380 миллионов 14% от суммы должно выплачиваться ежегодно и не подлежит рефинансированию. Однако волатильность фондового рынка и падение цен на акции авиакомпаний после тарифной войны, развязанной США, еще больше осложнят этот процесс.

Неофициально известно, что руководство airBaltic хочет включить в предложение акций возможность для правления и совета компании приобретать акции по более низкой цене. Возможно, именно поэтому в феврале совет директоров принял решение сократить их зарплаты на 40%.

"Конкретный раздел, на который совет директоров будет иметь привилегию до процесса IPO. У меня нет такой информации. Если есть концептуально и системно разработанное IPO с участием различных фондов, финансовых инструментов и акционеров, то это часть общего плана, но я не буду комментировать какие-либо детали", - заявил министр сообщения Атис Швинка.

Именно заключенный договор на техническое обслуживание двигателей стал формальной причиной роспуска предыдущего состава совета airBaltic. По мнению акционера - Министерства сообщения - это поставило точку в возможности реализации любого иного бизнес-плана, кроме как покупки все большего количества самолетов.