Передача: Государству придется выкупить на бирже акции airBaltic на сумму до 150 миллионов

Тарифная война, начатая президентом США Дональдом Трампом, на этой неделе вызвала резкое падение фондовых рынков. Цены на акции авиакомпаний также упали. Это еще больше усложняет задачу выгодной продажи акций airBaltic на бирже, что компания обещала сделать к середине этого года, сообщает передача Nekā personīga.
В конце августа прошлого года airBaltic обратилась с просьбой, и правительство согласилось уменьшить акционерный капитал национальной авиакомпании airBaltic на 571 миллион. Чтобы это произошло, руководство компании пообещало несколько важных вещей: акции авиакомпании будут проданы на фондовой бирже или будет проведено IPO; airBaltic также привлечет стратегических инвесторов; гарантируется, что аэропорт "Рига" останется основной базой авиакомпании и не сократит количество рейсов и направлений из Риги; государство сохранит за собой не менее четверти акций, но при этом не будет вынуждено инвестировать ни цента из государственного бюджета.
Спустя две недели airBaltic подписала договор об аренде самолетов и персонала с основным претендентом на роль стратегического инвестора - немецкой авиакомпанией Lufthansa. По неофициальной информации, сумма соглашения составляет около 500 миллионов евро.
airBaltic сообщила о том, что авиакомпания подписала трехлетнее соглашение с Lufthansa на аренду 21 самолета; в ответственном министерстве и правительстве спешка стала сюрпризом. В то время уже велись переговоры об инвестициях Lufthansa в латвийскую авиакомпанию.
Самолеты сдаются в аренду по рыночным ценам. Однако заключение договора на несколько сотен миллионов до того, как Lufthansa согласилась инвестировать символическую сумму в латвийскую авиакомпанию, в бюро тогдашнего министра Бришкенса посчитали недальновидным шагом.
В установленный срок в августе - конце ноября IPO не состоялось. Рыночная ситуация была неблагоприятной, airBaltic понесла более крупные убытки, чем в предыдущие годы, а основные покупатели акций - инвестиционные банки и пенсионные фонды - проявили осторожность.
Консультанты и аналитики, принимавшие участие в этом проекте, подсчитали, что листинг акций может провалиться, если государство не примет участия в их покупке. Расчеты показали, что потребуется от 50 до 150 миллионов.
Министр сообщения потребовал провести аудит, чтобы понять реальную картину в авиакомпании. Уже было известно, что airBaltic подписала контракт на закупку 100 новых самолетов. Однако выяснилось, что в прошлом году авиакомпания также заключила контракт на техническое обслуживание 100 двигателей.
Если airBaltic планы своего флота сократит, договор на техническое обслуживание придется расторгнуть, что повлечет за собой крупные штрафы - по информации, имеющейся в распоряжении Nekā personīga, они составят около двух миллионов евро за самолет.
К концу года у правительства уже не осталось иллюзий относительно того, что airBaltic выживет без новых государственных инвестиций. Если IPO пройдет успешно и достигнет необходимых 300 миллионов, то на поддержание блокирующего пакета акций придется выделить из государственных средств 75 миллионов евро.
Избежать этого сложно, поскольку именно такое условие выдвинула Lufthansa, согласившись купить 10% акций латвийской авиакомпании за 14 миллионов евро. Это также станет сигналом для других инвесторов о том, что латвийское государство верит в авиакомпанию.
Lufthansa инвестировала в airBaltic, а Lufthansa является ответственным и осторожным владельцем и, безусловно, хочет знать, каково финансовое положение airBaltic. Все это оценивалось в ходе очень длительного процесса.
И, конечно, она также сможет помочь airBaltic сейчас как в организации различных международных сделок, так и в оказании помощи, если потребуется какое-либо финансирование. Потому что airBaltic, конечно, совершенно другой игрок в цепочке Lufthansa.
Новый председатель совета airBaltic - инвестиционный банкир. Его вступление в должность было утверждено незадолго до того, как Бришкенс лишился министерского портфеля. Новый совет директоров также возлагает все надежды на IPO.
Каждый день задержки продажи акций обходится airBaltic дорого. Для обязательства в размере 380 миллионов 14% от суммы должно выплачиваться ежегодно и не подлежит рефинансированию. Однако волатильность фондового рынка и падение цен на акции авиакомпаний после тарифной войны, развязанной США, еще больше осложнят этот процесс.
Неофициально известно, что руководство airBaltic хочет включить в предложение акций возможность для правления и совета компании приобретать акции по более низкой цене. Возможно, именно поэтому в феврале совет директоров принял решение сократить их зарплаты на 40%.
"Конкретный раздел, на который совет директоров будет иметь привилегию до процесса IPO. У меня нет такой информации. Если есть концептуально и системно разработанное IPO с участием различных фондов, финансовых инструментов и акционеров, то это часть общего плана, но я не буду комментировать какие-либо детали", - заявил министр сообщения Атис Швинка.
Именно заключенный договор на техническое обслуживание двигателей стал формальной причиной роспуска предыдущего состава совета airBaltic. По мнению акционера - Министерства сообщения - это поставило точку в возможности реализации любого иного бизнес-плана, кроме как покупки все большего количества самолетов.
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