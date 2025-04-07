Как ЕС ответит США? Названы товары, которые будут облагаться пошлинами

В ближайшие дни Европейский союз (ЕС) примет единый пакет ответных мер против американских таможенных пошлин, чтобы дать президенту США Дональду Трампу консолидированный ответ, сообщает агентство Reuters. Европейцы стремятся действовать сообща и не допустить, чтобы ситуация переросла в двусторонние переговоры, в ходе которых США могли бы навязывать свои условия каждой стране по отдельности.
Первый пакет ответных мер затронет импорт из Соединенных Штатов на сумму около 28 миллиардов долларов. Отмечается, что речь идет о широком спектре товаров - от зубной нити до бриллиантов. Таким образом, ЕС присоединится к Китаю и Канаде, которые уже ввели свои ответные меры на введенные Трампом пошлины на их товары.
Ожидается, что уже в понедельник, 7 апреля, Европейская комиссия (ЕК) предложит окончательный список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины.
Тарифы могут быть применены к произведенному в США мясу, зерну, вину, древесине, одежде, пылесосам и ряду других товаров.
Дипломаты ЕС подчеркнули, что для них важно не допустить индивидуальных переговоров стран с США, а сохранить единство.
По данным Reuters, страны блока расходятся во мнениях по данной ситуации. Так, Франция призывает к жесткому зеркальному ответу на американские пошлины, Ирландия, сильно зависящая от американского рынка, настаивает на "пропорциональной и сбалансированной" реакции, а Италия ставит под сомнение саму идею ответных тарифов.
"Это сложный баланс. Меры не должны быть слишком мягкими, чтобы побудить США сесть за стол переговоров, но и не слишком жесткими, чтобы избежать эскалации", - заявил один из дипломатов ЕС.
Ожидается, что голосование по первому пакету ответных мер ЕС состоится в среду. Пакет, скорее всего, будет принят. Тогда тарифы вступят в силу в два этапа: меньшая часть - 15 апреля, а оставшиеся - месяцем позже.
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