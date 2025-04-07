Как ЕС ответит США? Названы товары, которые будут облагаться пошлинами

Первый пакет ответных мер затронет импорт из Соединенных Штатов на сумму около 28 миллиардов долларов. Отмечается, что речь идет о широком спектре товаров - от зубной нити до бриллиантов. Таким образом, ЕС присоединится к Китаю и Канаде, которые уже ввели свои ответные меры на введенные Трампом пошлины на их товары.

Ожидается, что уже в понедельник, 7 апреля, Европейская комиссия (ЕК) предложит окончательный список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины.

Тарифы могут быть применены к произведенному в США мясу, зерну, вину, древесине, одежде, пылесосам и ряду других товаров.

Дипломаты ЕС подчеркнули, что для них важно не допустить индивидуальных переговоров стран с США, а сохранить единство.

По данным Reuters, страны блока расходятся во мнениях по данной ситуации. Так, Франция призывает к жесткому зеркальному ответу на американские пошлины, Ирландия, сильно зависящая от американского рынка, настаивает на "пропорциональной и сбалансированной" реакции, а Италия ставит под сомнение саму идею ответных тарифов.

"Это сложный баланс. Меры не должны быть слишком мягкими, чтобы побудить США сесть за стол переговоров, но и не слишком жесткими, чтобы избежать эскалации", - заявил один из дипломатов ЕС.

Ожидается, что голосование по первому пакету ответных мер ЕС состоится в среду. Пакет, скорее всего, будет принят. Тогда тарифы вступят в силу в два этапа: меньшая часть - 15 апреля, а оставшиеся - месяцем позже.