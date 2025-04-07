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Видео Откажется ли Латвия от монет в 1 и 2 цента? Отвечает Банк Латвии

Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

Эстония стала первой страной Балтии, которая прекратила использование монет номиналом в 1 и 2 цента при расчетах. Литва также планирует последовать этому примеру. Как отметила член правления Банка Латвии Зита Зариня в программе "900 секунд" на канале TV3, Латвия пока не собирается делать такой шаг, несмотря на то, что значительная часть мелких монет теряется и вовсе не используется в расчетах.

В Латвии все чаще используются безналичные формы оплаты, и, как отмечает Зита Зариня, это является одним из показателей изменения привычек населения. В настоящее время около 78% платежей в Латвии осуществляется в безналичной форме.

В этом году Эстония стала одной из первых стран, решивших округлять цены до ближайших пяти центов с целью уменьшения количества мелких монет в обороте.

Однако в Латвии такая практика была бы сложнее в реализации, поскольку потребовала бы модернизации кассовых аппаратов, что, по словам Зарини, стало бы дорогим и длительным процессом.

"У торговцев есть вполне обоснованные возражения против таких затрат", - сказала она.

Тем не менее Банк Латвии уже несколько лет рассматривает этот вопрос, и, как отмечает Зариня, подобная реформа, возможно, может быть реализована и в Латвии.

"Последние переговоры со Службой государственных доходов свидетельствуют о том, что они уже сейчас смотрят на этот вопрос немного гибче", - добавила она.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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