Домбровскис: ЕС на этой неделе может принять решение об ответных тарифах в отношении США

Говоря о начатой администрацией президента США Дональда Трампа "тарифной войне", Домбровскис пояснил, что тарифы, конечно, окажут негативное экономическое влияние, поэтому ЕС готов к переговорам с администрацией США для поиска взаимоприемлемых решений.

"Если решения не будет, то мы готовы предпринять и ответные шаги - применить встречные тарифы. На этой неделе страны-участницы обсудят и, возможно, уже примут решение об ответных тарифах", - сказал Домбровскис, добавив, что ЕС "при определении тарифов пойдет в той же последовательности, что и США": сначала будут установлены тарифы на сталь и алюминий, потом на автомобили и их запасные части, затем горизонтальные взаимные тарифы.

Домбровских пояснил, что последний пакет тарифов еще предстоит проанализировать. "С одной стороны, надо показав готовность к принятию встречных мер, а с другой - оставить время для дальнейших переговоров", - сказал Домбровскис.