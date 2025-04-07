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"Я отдавал все": Гаусс прокомментировал 13 лет во главе airBaltic

Фото статьи
Фото: /LETA

Мартин Гаусс, покидающий пост председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic, гордится проделанной работой в авиакомпании за 13 лет, написал Гаусс в Twitter.

Он отмечает, что в понедельник правительство Латвии как крупнейший акционер авиакомпании выразило недоверие, и совет "airBaltic" поступил соответствующим образом.

Гаусс добавил, что покидает авиакомпанию после 13 насыщенных лет работы и гордится тем, что ему удалось "построить" - устойчивую авиакомпанию, преданную команду и амбициозное видение. "Я отдавал всё и сделал бы это снова", - говорит Гаусс.

Он выразил благодарность всем, кто работал вместе с с ним.

Гаусс работу в airBaltic начал 1 ноября 2011 года.

Как сообщалось, сегодня, 7 апреля, бывший председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс был отстранен от должности.

С сегодняшнего дня обязанности временного исполнительного директора авиакомпании airBaltic будет исполнять Паулс Цалитис, действующий член правления и директор по оперативному управлению airBaltic. Кроме того, работу в правлении предприятия продолжит Витольд Яковлев, член правления и финансовый директор.

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