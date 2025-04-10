PTAC предупреждает о рисках покупок в двух интернет-магазинах

Латвийский Центр защиты прав потребителей (PTAC) предупреждает о рисках покупок на сайтах modajurmala.lv и modariga.lv, сообщает агентство LETA.
С 3 марта по 8 апреля 2025 года в Европейский центр потребителей ECC Latvia поступило 103 жалобы и запросы на консультации от латвийских потребителей в связи с интернет-магазином modajurmala.lv, принадлежащим литовской компании MB Vilvid LT.
На данный момент сайт modajurmala.lv не работает, однако в поле зрения PTAC и ECC Latvia попал новый интернет-магазин modariga.lv, структура и дизайн которого очень схожи с предыдущим сайтом.
В связи с этим PTAC призывает потребителей проявлять осторожность и оценивать риски при осуществлении покупок на modariga.lv
Основные жалобы на modajurmala.lv касаются:
- одежды, не соответствующей описанию;
- вводящей в заблуждение информации, создающей впечатление, что товар произведен в Юрмале, в то время как доставляется одежда низкого качества из Китая;
- несоответствий в размерах, дизайне и цвете.
На жалобы потребители получают однотипные ответы: товар нельзя вернуть или обменять, так как упаковка уже вскрыта. Однако с участием ECC Latvia и Европейского центра потребителей в Литве, большинство жалоб удалось разрешить.
В настоящее время PTAC проводит расследование происхождения и связи сайтов modajurmala.lv и modariga.lv. Отсутствие информации о юридическом лице на сайте и идентичный дизайн вызывают серьезные опасения у регуляторов.
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