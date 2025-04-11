Инфографика Названы предприятия, которые больше всего пополнили госкассу в Латвии

В свою очередь лидером как по уплаченному подоходному налогу с населения (22,66 миллиона евро), так и по обязательным взносам государственного социального страхования (40,39 миллиона евро) в 2024 году стала Рижская восточная клиническая университетская больница, которая в прошлом году обеспечила работой почти 5,4 тысячи сотрудников.