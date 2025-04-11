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Инфографика Названы предприятия, которые больше всего пополнили госкассу в Латвии

Банкноты евро
Банкноты евро Фото: Unsplash

Расчеты Lursoft IT, основанные на информации, опубликованной VID, показывают, что в 2024 году взносы предприятий в государственный бюджет достигли 11,33 миллиарда евро. В 2024 году компании выплатили 3,91 миллиарда евро обязательных взносов государственного социального страхования и 2,12 миллиарда евро подоходного налога с населения.

Указывается, что крупнейшими налогоплательщиками в прошлом году стали торговцы топливом Neste Latvija (206,33 миллиона евро), ORLEN Latvija (202,32 миллиона евро) и Circle K Latvia (193,16 миллиона евро).

В свою очередь лидером как по уплаченному подоходному налогу с населения (22,66 миллиона евро), так и по обязательным взносам государственного социального страхования (40,39 миллиона евро) в 2024 году стала Рижская восточная клиническая университетская больница, которая в прошлом году обеспечила работой почти 5,4 тысячи сотрудников.

Следует отметить, что в 2023 году зарегистрированные в Латвии компании пополнили государственную кассу на 10,6 миллиарда евро.

 

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