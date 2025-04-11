Видео В гнезде белого аиста было отложено первое яйцо

Вчера, 10 апреля, незадолго до полуночи в гнезде белого аиста, построенном на опоре линии электропередачи AS Sadales tīkls в Тукумском крае, было отложено первое в этом году яйцо.
Напомним, что первый белый аист прилетел к гнезду, обустроенному на электровышке AS Sadales tīkls в Тукумском крае, вечером 25 марта и за ним можно было наблюдать в прямом эфире.
16 мая прошлого года в гнезде белого аиста вылупились первые два птенца, а позже к ним присоединился и третий.
Размер многолетнего гнезда белого аиста может достигать 1,5 м в диаметре, а его вес может колебаться от 500 кг до двух тонн. Объект такого масштаба может представлять серьезную угрозу линии электропередачи, вызывая повреждение инфраструктуры и незапланированные отключения электроэнергии для большого количества людей.
Прямую трансляцию Латвийского фонда природы (LDF) можно смотреть на сайте Sadales tīkls и на канале LDF на YouTube, а также на портале Dabasdati.lv и на сайте LDF (раздел "Прямые трансляции"). LDF уже более 10 лет транслирует в прямом эфире природные явления в Интернете, но это первая камера, техническая система которой установлена на активной опоре воздушной линии электропередачи. За последнее десятилетие наблюдение за птицами в прямом эфире приобрело широкую популярность во всем мире, и за прямой трансляцией белых аистов следят заинтересованные люди не только из Латвии, но и из других стран.
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