Видео В гнезде белого аиста было отложено первое яйцо

16 мая прошлого года в гнезде белого аиста вылупились первые два птенца, а позже к ним присоединился и третий.



Размер многолетнего гнезда белого аиста может достигать 1,5 м в диаметре, а его вес может колебаться от 500 кг до двух тонн. Объект такого масштаба может представлять серьезную угрозу линии электропередачи, вызывая повреждение инфраструктуры и незапланированные отключения электроэнергии для большого количества людей.



Прямую трансляцию Латвийского фонда природы (LDF) можно смотреть на сайте Sadales tīkls и на канале LDF на YouTube, а также на портале Dabasdati.lv и на сайте LDF (раздел "Прямые трансляции"). LDF уже более 10 лет транслирует в прямом эфире природные явления в Интернете, но это первая камера, техническая система которой установлена ​​на активной опоре воздушной линии электропередачи. За последнее десятилетие наблюдение за птицами в прямом эфире приобрело широкую популярность во всем мире, и за прямой трансляцией белых аистов следят заинтересованные люди не только из Латвии, но и из других стран.