Жить в маленькой квартире - это не всегда значит экономить. Может получиться так, что ты - богатый дурак, живущий в "хрущевке", а счет за отопление такой, что можно было бы обогреть целый частный дом. Так ли это на самом деле?
"Это вообще нормально, что я за свою двухкомнатную квартиру в "хрущевке" плачу больше, чем мой двоюродный брат за трехкомнатную квартиру в доме литовского проекта? 300 евро за две проходные комнаты! Это неадекватно", - такое возмущенное сообщение мы получили от читателя, который казался по-настоящему раздраженным и готовым искать справедливость с помощью СМИ.
Квартиру он недавно снял и получил первый счет. Спросить у хозяина о коммуналке ему не пришло в голову - мол, ну сколько вообще может стоить маленькая квартирка?
Семь позиций в счете, на которые стоит обратить внимание