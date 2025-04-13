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Живешь как бедняк, платишь как богач! Почему счета за коммунальные услуги так различаются?

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Жить в маленькой квартире - это не всегда значит экономить. Может получиться так, что ты - богатый дурак, живущий в "хрущевке", а счет за отопление такой, что можно было бы обогреть целый частный дом. Так ли это на самом деле?

"Это вообще нормально, что я за свою двухкомнатную квартиру в "хрущевке" плачу больше, чем мой двоюродный брат за трехкомнатную квартиру в доме литовского проекта? 300 евро за две проходные комнаты! Это неадекватно", - такое возмущенное сообщение мы получили от читателя, который казался по-настоящему раздраженным и готовым искать справедливость с помощью СМИ.

Квартиру он недавно снял и получил первый счет. Спросить у хозяина о коммуналке ему не пришло в голову - мол, ну сколько вообще может стоить маленькая квартирка?

Семь позиций в счете, на которые стоит обратить внимание

Инита Кабанова, руководитель отдела общественных отношений и маркетинга SIA Rīgas namu pārvaldnieks выделила наиболее важные позиции в коммунальном счете, на которые стоит обратить внимание:

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