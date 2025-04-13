Видео Сколько будет стоить? Все, что надо знать об обязательной страховке электросамокатов

Огромные расходы для предпринимателей, более высокие цены для пользователей - именно так скептически относятся к введению обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA) для электросамокатов компании, предоставляющие услуги проката. Страховой полис придется приобретать каждому владельцу электросамоката. Какие будут приблизительные цены и как будут контролировать наличие полиса у водителей, выяснили TV3 Ziņas.
Сейм в прошлом ноябре в окончательном чтении принял поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, согласно которым приобретать OCTA будет необходимо и для электросамокатов.
Это требование вступит в силу в июле. Согласно текущим прогнозам, страховой полис OCTA для электросамокатов, как и для мопедов, может стоить от 24 до 50 евро в год.
"Основная идея такова: если ты наносишь ущерб другой стороне, у тебя должна быть страховка. Если ты станешь виновником происшествия, в котором пострадает человек, то отсутствие страховки будет так же критично, как и при аварии с автомобилем. Например, если врежешься в дорогую машину - это риск. Здесь подход тот же самый", - пояснил представитель Министерства сообщений Янис Калниньш.
Приобретение OCTA будет делом совести самих водителей, потому что массовые проверки не планируются, разве что в рамках отдельных полицейских рейдов.
"Контрольные мероприятия возможны, но такой цели нет. У полиции будет право контролировать, но вопрос в том, будет ли это происходить регулярно - это уже другой разговор", - отметил представитель Министерства сообщений Янис Калниньш.
Компания Bolt, лидер в сфере аренды электросамокатов, выражает недовольство введением OCTA для этих транспортных средств. Это станет огромным финансовым ударом для предпринимателей, придется повышать цены, но пока неизвестно, на сколько.
"Такое требование создаст огромные расходы для компаний, предоставляющих услуги аренды, существует риск, что арендная плата возрастет. Скорее всего, отдельные поставщики услуг могут даже прекратить свою деятельность в Латвии. Владельцам электросамокатов вводится требование по OCTA, но такое требование не применяется к владельцам электровелосипедов, ни к владельцам Segway или моноколес, которые могут вызывать аналогичные происшествия", - заявил Рональд Аболс, представитель компании Bolt.
В компании Balta пояснили, что до сих пор электросамокаты страховали лишь несколько компаний, например, муниципальные учреждения, у работников которых такие транспортные средства есть. Пока ничего не указывает на то, что летом будет большой спрос на страхование электросамокатов.
"На наш взгляд, вряд ли найдется много желающих приобрести такие полисы, на данный момент и крупные компании-поставщики услуг к нам не обращались с вопросами о том, сколько может стоить полис для всего их парка - скорее всего, количество таких клиентов будет невелико", - пояснил представитель компании Balta, Том Садовскис
Компания Bolt предполагает, что в результате подорожания больше людей снова пересядут за руль автомобиля. В министерстве же подчеркивают, что с учетом количества несчастных случаев и травм, введение OCTA для электросамокатов - это логичный шаг, который защитит как самих водителей, так и окружающих.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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