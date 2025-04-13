Видео Сколько будет стоить? Все, что надо знать об обязательной страховке электросамокатов

Компания Bolt, лидер в сфере аренды электросамокатов, выражает недовольство введением OCTA для этих транспортных средств. Это станет огромным финансовым ударом для предпринимателей, придется повышать цены, но пока неизвестно, на сколько.

"Такое требование создаст огромные расходы для компаний, предоставляющих услуги аренды, существует риск, что арендная плата возрастет. Скорее всего, отдельные поставщики услуг могут даже прекратить свою деятельность в Латвии. Владельцам электросамокатов вводится требование по OCTA, но такое требование не применяется к владельцам электровелосипедов, ни к владельцам Segway или моноколес, которые могут вызывать аналогичные происшествия", - заявил Рональд Аболс, представитель компании Bolt.

В компании Balta пояснили, что до сих пор электросамокаты страховали лишь несколько компаний, например, муниципальные учреждения, у работников которых такие транспортные средства есть. Пока ничего не указывает на то, что летом будет большой спрос на страхование электросамокатов.

"На наш взгляд, вряд ли найдется много желающих приобрести такие полисы, на данный момент и крупные компании-поставщики услуг к нам не обращались с вопросами о том, сколько может стоить полис для всего их парка - скорее всего, количество таких клиентов будет невелико", - пояснил представитель компании Balta, Том Садовскис

Компания Bolt предполагает, что в результате подорожания больше людей снова пересядут за руль автомобиля. В министерстве же подчеркивают, что с учетом количества несчастных случаев и травм, введение OCTA для электросамокатов - это логичный шаг, который защитит как самих водителей, так и окружающих.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas