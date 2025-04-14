Спрудс назвал сумму, которую НВС готовы потратить на местную оборонную промышленность

Как сообщалось ранее, 12 марта, представляя Стратегию поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025-2036 годы, Спрудс заявил, что задача амбициозная - добиться быстрого вовлечения местной оборонной промышленности в закупки для НВС - с нынешних 10% до 20% в 2028 году и 30% в 2036 году.

В понедельник, 14 апреля, министр сообщил в соцсети X, что латвийские предприниматели проявляют большой интерес к закупкам НВС, и в ближайшие три года для них предусмотрены закупки на миллиард евро. Закупки будут охватывать все сферы: от продуктов питания, оборудования, транспорта и строительства до систем вооружения и их обслуживания.

Уже сообщалось, что в международных контрактах на закупки участвует 30% местной промышленности, как, например, в недавнем контракте на поставку боевых машин пехоты ASCOD.

Планируется, что в следующем году оборонный бюджет Латвии увеличится до 4% от валового внутреннего продукта (ВВП), а в последующие годы - до 5% от ВВП.