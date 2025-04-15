Молочная продукция Straupe Фото: Aculiecinieka foto

10 апреля Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проинформировали общественность о том, что деятельность молочного кооператива Straupe на время частично приостановлена после того, как у нескольких работников предприятия была обнаружена бактерия E.coli. Ограничение действовало четыре дня - 14 апреля PVD сообщила, что разрешено полностью возобновить производство и торговлю.

В обществе мнения разделились. Одна часть потребителей исключила продукцию этого производителя из своего рациона: "После заявления PVD я выбросила творог в мусор. Не могу есть, не думая об E.coli".

Другие, наоборот, стараются поддержать предприятие и покупают продукцию еще, активнее, а также призывают других делать то же самое: "Так же как наиболее безопасно летать авиакомпанией, у которой недавно возникали технические неполадки, на мой взгляд, сейчас самая надежная, чистая и проверенная продукция - это продукция Straupe".