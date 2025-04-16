В этом году в Рижский порт планируют зайти 85 круизных лайнеров

Заместитель управляющего РСП Эдгарс Суна рассказал, что в Ригу прибудут суда различных европейских и американских круизных операторов, а на следующий год уже заявлено прибытие 90 лайнеров.

Первый в этом году лайнер Ambience британской круизной компании Ambassador посетил Ригу еще в феврале, а следующий прибудет 19 апреля - это судно Le Champlain французской круизной линии Ponant.

РСП вместе с портовыми компаниями продолжает работать над привлечением круизных лайнеров и развитием пассажирской инфраструктуры.

Как сообщалось, в сотрудничестве с частным инвестором Riga RoPax Terminal в районе Экспортного порта планируется построить новый терминал для пассажирских судов, после чего Рига сможет принимать до 150 круизных судов и 540 пассажирских и грузовых судов в год. В целом в первый год работы нового терминала порт планирует принять около 800 тыс. пассажиров.

Новый терминал планируется построить к 2030 году.

В 2024 году Рижский порт принял 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году (81 681 пассажир).