В этом году в Рижский порт планируют зайти 85 круизных лайнеров, что на 28% больше, чем в прошлом году, сообщили агентству LETA в управлении Рижского свободного порта (РСП).
Заместитель управляющего РСП Эдгарс Суна рассказал, что в Ригу прибудут суда различных европейских и американских круизных операторов, а на следующий год уже заявлено прибытие 90 лайнеров.
Первый в этом году лайнер Ambience британской круизной компании Ambassador посетил Ригу еще в феврале, а следующий прибудет 19 апреля - это судно Le Champlain французской круизной линии Ponant.
РСП вместе с портовыми компаниями продолжает работать над привлечением круизных лайнеров и развитием пассажирской инфраструктуры.
Как сообщалось, в сотрудничестве с частным инвестором Riga RoPax Terminal в районе Экспортного порта планируется построить новый терминал для пассажирских судов, после чего Рига сможет принимать до 150 круизных судов и 540 пассажирских и грузовых судов в год. В целом в первый год работы нового терминала порт планирует принять около 800 тыс. пассажиров.
Новый терминал планируется построить к 2030 году.
В 2024 году Рижский порт принял 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году (81 681 пассажир).
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