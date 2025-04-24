Издание: стали ли лекарства дешевле после реформы?

Хотя цены на определенные лекарства в разных аптеках отличаются - в одной они дороже, в другой дешевле - общая корзина из 70 самых востребованных лекарств подорожала во всех аптеках, при этом десять самых высоких показателей прироста цен составляют 14-30%, а есть случаи, когда цена конкретного лекарства в отдельных аптеках выросла на 50% и даже на 96%.