Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не планирует возобновлять работу в России. "Наша позиция ясна и остается неизменной", - говорится в заявлении корпорации, опубликованном на странице ее украинского подразделения в соцсети X.
Накануне стало известно, что компания подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в России. Это вызвало слухи о якобы подготовке к возвращению в страну-агрессора. В McDonald's пояснили, что занимаются исключительно защитой бренда, чтобы он не был использован посторонними.
"Интеллектуальная собственность - один из наших самых ценных активов. McDonald's регулярно обновляет права на свои товарные знаки по всему миру, даже в тех странах, где мы не ведем бизнес. Мы делаем это для защиты нашего бренда", - говорится в заявлении.
В нем напомнили, что корпорация была одной из первых международных компаний, которые осудили вооруженную агрессию против Украины и покинули российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года.
"Это решение отражает ценности компании, и мы остаемся им верны", - подчеркнули в McDonald's.
Активы американской сети были проданы предпринимателю Александру Говору, который ранее управлял ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. После заключения сделки заведения начали работать под новым брендом "Вкусно - и точка". При этом американская сторона сохранила за собой возможность вернуть бизнес в течение 15 лет.
Источники The Times of Israel назвали конечным бенефициаром сделки основателя группы "Синдика" и члена Совета Федерации от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. О том, что он стал одним из совладельцев "Вкусно - и точка", также свидетельствуют аудированные отчеты компании за 2022 год, пишет издание "Проект".
Каноков является близким соратником чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Формально он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, однако принадлежащая его семье компания контролирует множество важных активов, включая Starbucks и OBI.
Две из пяти позиций в совете директоров "Вкусно - и точка" занимают представители "Синдики": президент компании Олег Эскиндаров и вице-президент Егор Соломатин.
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