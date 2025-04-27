Накануне стало известно, что компания подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в России. Это вызвало слухи о якобы подготовке к возвращению в страну-агрессора. В McDonald's пояснили, что занимаются исключительно защитой бренда, чтобы он не был использован посторонними.

"Интеллектуальная собственность - один из наших самых ценных активов. McDonald's регулярно обновляет права на свои товарные знаки по всему миру, даже в тех странах, где мы не ведем бизнес. Мы делаем это для защиты нашего бренда", - говорится в заявлении.

В нем напомнили, что корпорация была одной из первых международных компаний, которые осудили вооруженную агрессию против Украины и покинули российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года.

"Это решение отражает ценности компании, и мы остаемся им верны", - подчеркнули в McDonald's.